Cubanos a Juegos Panamericanos de la Juventud Sorda

La Habana, 14 ago.- Una delegación cubana integrada por 17 atletas y cinco entrenadores, participará en los VI Juegos Panamericanos de la Juventud Sorda 2026, que se celebrarán del 21 al 27 de agosto venidero en Guayaquil, Ecuador.

La cita reúne a jóvenes deportistas sordos del continente bajo el patrocinio de la Organización Deportiva Panamericana de Sordos (Panamdes) y el aval del Comité Internacional de Deportes para Sordos (ICSD).

La expedición cubana estará compuesta por 12 especialistas en atletismo. Siete velocistas, dos de ellos también en salto largo, y cinco lanzadores, dos de los cuales alternarán en la arena de salto.

La comitiva la completan dos ajedrecistas y tres tenimesistas.

Las provincias con mayor representación son La Habana y Sancti Spíritus, aunque en total, 12 territorios aportarán talentos a la escuadra antillana.

La fiesta continental de la juventud sorda convocó además los deportes de kárate do, natación, baloncesto 3×3, fútbol sala y taekwondo.

De acuerdo con el comité organizador del certamen, la realización de estos juegos permitirá a los atletas sordos entrenar de manera continua y elevar su nivel competitivo de cara a futuras competencias internacionales.

Los Juegos Panamericanos de la Juventud Sorda tuvieron su primera edición en Aguascalientes, México, en el año 2000, y continuaron en Barquisimeto, Venezuela 2002; Montreal, Canadá 2004; Washington DC, Estados Unidos 2006 y Buenos Aires, Argentina 2010.

Esta sexta edición en Guayaquil, representa el regreso del evento tras 16 años de ausencia, lo que supone un hito para el deporte de personas sordas en la región, en una lid que rendirá homenaje al ICSD. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)