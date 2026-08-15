Entregan al investigador cubano José Bell Lara el Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas

La Habana, 14 ago.- La 34 Feria Internacional del Libro de La Habana acoge, además de la divulgación de lo más novedoso de las editoriales cubanas e invitados, la entrega de los Premios Nacionales en diferentes categorías.

Así, el investigador José Bell Lara, de 87 años, fue merecedor del Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas, por su fructífera trayectoria en este campo. Este galardón se entrega cada año desde 1995.

La entrega del premio al Doctor en Ciencias Filosóficas y autor de múltiples textos de esta materia, así como políticos y sociológicos, tuvo lugar en la Sala Nicolás Guillén de la sede principal de la Feria, que en esta edición se desarrolla en la capitalina Estación Cultural de Línea y 18.

Bell Lara agradeció a los que realzaron su obra con elogios y –en especial– al equipo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), a la cual prestigia con su sabiduría.

Cuando la noticia del reconocimiento fue anunciada, hace unos meses, por el Instituto Cubano del Libro, Granma tuvo la oportunidad de conversar con el autor, nacido en la oriental provincia de Guantánamo, quien se definió a sí mismo como «un lector infatigable», desde su niñez, gracias al empeño de su madre.

En ese momento, al igual que durante la entrega del Premio Nacional, José Bell Lara evocó la figura del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz.

«Una de las características de Fidel fue su increíble capacidad organizativa. Fue un dirigente, un líder, con una personalidad magnética. El político más genial de la segunda mitad del siglo XX», declaró entonces.

Para él, ser quien obtenga este Premio Nacional fue una sorpresa, así lo dejó saber en aquel momento y este miércoles, mientras le entregaron el galardón.

Realmente no esperaba nunca este homenaje, no lo tenía en mi agenda (…) Ni tampoco trabajé para recibirla, porque yo creo que uno tiene que trabajar y ver qué es de más utilidad, confesó durante la pasada entrevista. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)