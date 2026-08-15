Cuidar los paneles solares es tarea de cada camagüeyano, sin ninguna excusa

Camagüey, 14 ago.- Frente a la crítica situación que atraviesa el Sistema Electroenergético Nacional (SEN), Camagüey apuesta por su mayor recurso natural —la radiación solar— para construir una red descentralizada que reduzca la dependencia de los combustibles fósiles y la generación térmica centralizada.

Los 13 municipios del territorio agramontino ejecutan una labor ininterrumpida, sin dar tregua, para mantener un servicio que, aunque en muchas ocasiones resulta mínimo, se convierte en un salvavidas para los sectores vitales de la sociedad y la economía. La meta es clara: aprovechar al máximo los recursos disponibles para garantizar electricidad allí donde más se necesita.

La prioridad absoluta en esta transición energética son los centros hospitalarios y los servicios esenciales. Hospitales provinciales, varios policlínicos y áreas de salud de toda la geografía camagüeyana han recibido paneles solares que aseguran el funcionamiento de equipos médicos, iluminación y refrigeración de medicamentos, incluso en los momentos de mayor afectación del SEN.

Pero el beneficio no se limita al sector de la Salud, industrias alimentarias, sistemas de bombeo de agua, hogares de campesinos en comunidades aisladas y centros educativos también se benefician de esta tecnología, demostrando que la energía fotovoltaica es mucho más que una alternativa ecológica, es una herramienta de resiliencia ante las carencias del sistema tradicional.

La energía solar no solo representa una opción limpia y renovable que reduce la huella de carbono, sino que alivia la alta demanda sobre la generación térmica convencional, permitiendo que el combustible destinado a las termoeléctricas rinda para más sectores.

Cada kilovatio-hora generado por los paneles instalados en Camagüey significa un respiro para las centrales eléctricas del país, que en estos momentos operan al límite de su capacidad.

Sin embargo, este esfuerzo colectivo enfrenta una amenaza silenciosa que pone en riesgo todo lo avanzado: los hechos vandálicos. Cuidar cada panel solar, cada cableado y cada batería es una tarea de todos. Las autoridades hacen un llamado urgente a la población para proteger esta infraestructura que, con tanto sacrificio, se ha desplegado en los 13 municipios.

Aunque a veces la electricidad que llega sea mínima, esa dosis de energía solar es máxima para quien la necesita en el momento justo. Preservar cada componente de este sistema es asumir que lo pequeño también es sagrado; porque en tiempos de escasez, conservar lo que tenemos es tan revolucionario como generarlo, y el sol seguirá brillando siempre que nosotros decidamos no apagar su camino con el descuido. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)