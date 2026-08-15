Colombia eleva a 285 la cifra de víctimas mortales tras el devastador terremoto

Moscú, 14 ago.- El más reciente reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) de Colombia elevó a 285 el número de víctimas mortales tras el potente sismo registrado el pasado lunes.

Además de los muertos, se contabilizan 3.975 personas heridas y 379 desaparecidas, mientras que el número de rescatados asciende a 354.

Según el balance, hay 15 departamentos afectados y 426 municipios con daños tras el movimiento telúrico que ha dejado, hasta el momento, a 45.523 familias damnificadas. El número total de ciudadanos impactados se cifra en 102.263.

En paralelo, las autoridades reportan al menos 73.455 viviendas averiadas y otras 12.828 destruidas, así como 121 edificios colapsados. Entretanto, el sismo dejó afectados 240 centros de salud, 2.205 escuelas, 1.208 centros comunitarios, 210 vías de comunicación, 73 acueductos, 44 puentes vehiculares, 13 puentes peatonales y cinco aeropuertos.

La noche del martes el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, firmó un decreto que declara la situación de desastre de carácter nacional para mejorar las acciones de atención en las zonas más afectadas y en el resto del país.

Cali y Pereira sufren la situación más crítica, con estructuras colapsadas y personas atrapadas. Mientras, en Quibdó se reporta que hay personas heridas y afectaciones en edificaciones; y en Manizales hay daños estructurales en evaluación.

Desde el martes el país está en duelo nacional por decisión del mandatario colombiano, quien expresó su «profundo dolor por el fallecimiento de las personas». (Tomado de Radio Cadena Agramonte)