Preparan mujeres cubanas jornada a la altura de desafíos actuales

La Habana, 27 feb.- La Federación de Mujeres Cubanas (FMC) desplegará en todo el país una jornada de actividades por el Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo, dedicada al fortalecimiento del trabajo en las comunidades, la producción de alimentos y la atención a personas vulnerables.

Durante la conferencia de prensa realizada en la sede nacional de la organización, Teresa Amarelle Boué, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y secretaria general de la FMC, inició su intervención rechazando la reciente agresión perpetrada desde una lancha proveniente de los Estados Unidos contra las fuerzas guardafronteras cubanas.

“Ante esa agresividad del gobierno de Estados Unidos, el pueblo cubano a través de nuestras fuerzas armadas no puede quedarse inerme. La mujer cubana estará siempre ahí, al lado de su patria, al lado de su pueblo”, afirmó.

Amarelle Boué explicó que la jornada por el 8 de marzo se inscribe en la primera etapa del proceso político “El Fidel que vive en mí”, concebido para reafirmar el papel de las mujeres cubanas y de la organización en las condiciones actuales del país.

Como generación del centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz no renunciaremos al legado del líder histórico de la Revolución cubana, quien fue, además, una persona consciente de la importancia que tenía luchar por la igualdad de género, subrayó.

La dirigente anunció que la provincia de Artemisa fue reconocida como la vanguardia en la emulación por el 8 de marzo, de la cual también resultaron destacadas las provincias de Villa Clara, Matanzas, Cienfuegos, Ciego de Ávila y Santiago de Cuba por su estabilidad en resultados y la incorporación de la mujer a la vida económica, política y social de sus territorios.

Anierka Fernández del Monte, miembro del Secretariado Nacional que atiende la esfera de promoción de la mujer y atención a las familias, detalló que las acciones se concentrarán en las comunidades y aclaró que el objetivo será llegar a estructuras de base, intercambiar con las mujeres, escuchar y tramitar cualquier queja o preocupación.

Explicó que se priorizará la atención a personas vulnerables, madres con niños que necesitan la presencia de la organización, así como jornadas de limpieza en hospitales y círculos de ancianos.

Fernández del Monte enfatizó en la necesidad de rescatar la producción de alimentos en patios y azoteas, y transformar microvertederos en parques o áreas de consumo sostenibles.

Cuando hay una iniciativa que parte de la organización, se suman los cederistas, los electores, el diputado, y es algo que la patria necesita, señaló.

Marilys Zayas Shuman, directora de la revista Mujeres, informó sobre el despliegue en redes sociales, donde se posicionarán historias de vida, testimonios y la serie “Mujeres Cubanas” y además, se lanzará el concurso “Así sueño mi 8 de marzo” para que las muchachas expresen sus aspiraciones e impresiones con respecto a la fecha.

Para conmemorar la ocasión se realizarán actos de ingreso a la organización, la entrega del premio 8 de marzo a personalidades de la cultura, y la confección de reconocimientos por el 66 aniversario de la FMC.

Se retomará la cruzada por la equidad, enfocada en insistir en la educación sexual, el debate sobre temas de interés como el embarazo en la adolescencia y la violencia de género, y se fortalecerán las casas de orientación a la mujer y la familia.

En el ámbito internacional, la FMC desarrolló un encuentro virtual con más de 130 representantes de organizaciones similares de 58 países, bajo el lema “Mujeres del mundo en solidaridad con Cuba y en defensa de su soberanía”.

Anunciaron asimismo que en próximas jornadas quedará inaugurada en la sede nacional la exposición “Beijing +30: La ruta por la igualdad”, que recorre los hitos de Cuba en materia de género desde la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en la capital del gigante asiático en 1995.

Las presentes destacaron la importancia de que la celebración combine la alegría con el compromiso, pues este 8 de marzo debe convertirse en un homenaje a todas las mujeres cubanas donde quiera que estén, aportando y demostrando la resiliencia que caracteriza a quienes nacieron en la Isla. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)