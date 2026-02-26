Recuperan servicio de Ultrasonido Obstétrico en la Ciénaga de Zapata

El Policlínico «Celia Sánchez», en la Ciénaga de Zapata, se viste de gala con la recuperación del servicio de Ultrasonido Obstétrico, un paso esencial para garantizar una atención integral y segura a las madres y futuras generaciones del territorio.

La información fue dada a conocer por Bienvenido Roig Chirino, primer secretario del Partido en la Ciénaga de Zapata, a través de su perfil en redes sociales, quien destacó la importancia de este logro para la salud pública local.

La Dra. Lucía Pena, Directora General de Salud Pública en el territorio, amplió los detalles en esa misma plataforma, subrayando el esfuerzo colectivo que hizo posible la reinstalación de este vital servicio.

«Tener este equipo hoy en la Ciénaga es muestra del esfuerzo del Partido y el Gobierno para garantizar la salud del pueblo», afirmó la Dra. Pena en su publicación. La directora explicó que «se ha premiado el esfuerzo de un grupo de personas de la Dirección General de Salud, Gobierno y Partido, que han estado preocupados y ocupados con la salud de nuestras gestantes».

El ultrasonido obstétrico es una herramienta diagnóstica fundamental durante el embarazo, ya que permite evaluar el crecimiento y desarrollo del feto, detectar posibles anomalías y garantizar un seguimiento adecuado del proceso gestacional. Su disponibilidad en el policlínico evita que las embarazadas de la Ciénaga tengan que trasladarse a otros municipios para realizarse estos estudios, reduciendo riesgos y mejorando la calidad de la atención.

La Dra. Pena también se refirió a la situación actual del país con la indisponibilidad de combustible, un desafío que afecta todos los sectores. Ante esta realidad, explicó que «para el traslado de las gestantes debemos utilizar el medibus y así lo hemos informado a través del grupo ‘Mi bebé y yo’, para que vengan preparadas».

Esta medida refleja la capacidad de organización del sistema de salud para garantizar la continuidad de los servicios esenciales, incluso en condiciones complejas. La utilización del medibus y la comunicación directa con las gestantes a través de grupos de mensajería permiten optimizar los recursos disponibles y asegurar que ninguna mujer se quede sin la atención prenatal necesaria.

La recuperación del servicio de Ultrasonido Obstétrico en el Policlínico «Celia Sánchez» se suma a otros avances en la provincia de Matanzas en el ámbito de la salud materno-infantil. Este logro reafirma el compromiso del sistema sanitario con la protección de la madre y el niño, prioridad establecida en el Programa de Atención Materno Infantil (PAMI).

Con esta acción, la Ciénaga de Zapata fortalece su capacidad resolutiva en el nivel primario de atención, acercando servicios especializados a las comunidades más alejadas y demostrando que, a pesar de las limitaciones impuestas por el bloqueo, la voluntad política y el esfuerzo colectivo pueden materializarse en mejoras concretas para el bienestar del pueblo. (Tomado de Granma)