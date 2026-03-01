Piden a Gobierno brasileño y Petrobras enviar petróleo a Cuba

Brasil, 27 feb,. La misiva, dirigida al presidente Luiz Inácio Lula da Silva y a la titular de la compañía petrolera, Magda Chambriard, está impulsada por el agravamiento de la crisis energética y humanitaria que afecta a la isla tras las recientes medidas de recrudecimiento del bloqueo impuestas por Estados Unidos.

El texto señala que estas nuevas acciones norteamericanas, sumadas a más de seis décadas de asfixia económica por parte del imperialismo, vienen provocando severos impactos en sectores como economía, transporte, salud, turismo y educación, entre otros, con riesgo concreto de crisis humanitaria.

En este contexto, entendemos que Petrobras, como empresa estratégica brasileña e históricamente comprometida con el desarrollo y la soberanía energética, puede desempeñar un papel relevante en una iniciativa de carácter humanitario, contribuyendo a mitigar los efectos de la crisis y preservar vidas, indica la carta.

Consideramos fundamental, agrega el documento, la apertura inmediata de un diálogo para evaluar alternativas posibles, dentro de los marcos legales e institucionales vigentes, que permitan a Brasil actuar de forma solidaria ante la situación presentada.

Señala que, recientemente, la Suprema Corte de Estados Unidos puso fin a los llamados “tarifazos” impuestos por Donald Trump, lo cual abre una ventana estratégica para que Brasil reevalúe sus flujos comerciales energéticos sin el peso adicional de barreras indirectas sobre cadenas globales.

Frente a esto, la posibilidad de envío de petróleo brasileño a Cuba adquiere aún mayor justificación tanto desde la lógica económica como desde la perspectiva humanitaria.

Defendemos que Brasil y Petrobras no deben someterse al imperialismo estadounidense y necesitan suministrar petróleo brasileño a la isla como acto humanitario y de solidaridad latinoamericana también por los siguientes motivos, remarcaron las organizaciones y movimientos que suscriben la misiva.

Además, mencionaron datos como que el consumo cubano de petróleo en un año equivale apenas a seis días de producción de Petrobras y que la cooperación económica entre los pueblos de América Latina es un principio constitucional en Brasil.

No podemos aceptar que el bloqueo imperialista utilice la energía como arma de guerra, añade la carta, y resalta que Cuba es uno de los países más solidarios del mundo, como demuestran sus misiones médicas.

Ante lo expuesto, la misiva solicita con urgencia que Brasil y Petrobras lideren un frente de asistencia energética y humanitaria en América Latina, incluidos el suministro de combustibles, medicamentos, alimentos y apoyo a proyectos de transición hacia el uso de energía fotovoltaica en la isla. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)

