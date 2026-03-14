Prensa cubana, una profesión desde el amor

Santa Cruz del Sur, 14 mar.- Escribir sobre la prensa cubana desde un óptica personal es, para muchos profesionales del sector, una confesión desde el amor por esos avatares de letras, grabaciones y fotos, editoriales, entrevistas, crónica, recorridos o reuniones, o por las horas interminables navegando en internet, desde las páginas digitales de diversos medios de prensa nacional o foráneo. Se es periodista y punto.

En el quehacer cotidiano, empezar cada jornada, ese punto de partida es como el viaje a lo real maravilloso, donde se puede conocer un problema, un plan económico, una noticia oportuna o desgarradora, una historia de vida,.. es en resumen, una aventura que se conoce muchas veces pero que se quiere repetir, porque amas lo que haces, porque llegarte a este mundo de las letras, de las informaciones y noticias, por vocación, por estudios, o quizás por azar. Pero se queda atrapado. Porque la prensa cubana es mas que un medio de información, es ante todo, un gremio familiar, una trinchera cotidiana, una tabla de salvación, un crisol de formación, creador, educador, analítico y capaz de llevar adelante la tarea encomendada.

La prensa cuba es, al decir de héroe nacional cubano José Martí, un látigo con cascabeles en la punta, porque señala pero da soluciones, educa y aconseja, sin complacencias, sin ambigüedades, sin medias tintas. Así se honra cada jornada la creación del primer ejemplar del periódico Patria, fundado por Martí en 1892, órgano político del Partido Revolucionario Cubano, escrito por y para los cubanos inmersos en la lucha independentista contra el gobierno español.

Hablar con decoro, sin ambages, con la verdad, señalando lo malo, criticando las fisuras y acciones negativas de un sector de la sociedad, loando al que se lo merece, a los logros del pueblo, principal protagonista de la prensa cubana, es el periodismo que los profesionales de la prensa cubanos acostumbran ejercer en su cotidiano bregar por redacciones de periódicos, por emisoras, agencias de información, sitios digitales, poniendo en manos de lectores, oyentes y espectadores la realidad cotidiana, local, provincial, nacional, lo que acontece en el mundo de ayer o de hoy.

Como cada año, el 14 de marzo de celebra el Día de la Prensa Cubana, una jornada que resume el reconocimiento a todos los profesionales que laboran el los distintos medios informativos del país, honrando la memoria de los que no están pero dejaron su impronta en cada gremio, en cada terruño, reafirmando los compromisos individuales y colectivos de ser cada día mejores, mas proactivos y profesionales, audaces, oportunos y revolucionarios, aplicando ese precepto martiano que nos dice: “ Toca a la prensa encaminar, explicar, enseñar, guiar, dirigir, tócale examinar los conflictos, no irritarlos con un juicio apasionado, no encarnizarlos con un alarde de adhesión tal vez extemporánea, tócale proponer soluciones, madurarlas y hacerlas fáciles”. (Imágenes archivo RSC e Internet)