Efectúan Día de la Defensa en localidad santacruceña

Santa Cruz del Sur, 13 mar.- El Día de la Defensa se efectuó este viernes en Santa Cruz del Sur con la presencia de las máximas autoridades del Consejo de Defensa Municipal (CDM), jornada que estuvo dedicada al Aniversario 69 del asalto al Palacio Presidencial y la toma de Radio Reloj, suceso en que cayó en combate el líder estudiantil José Antonio Echeverría y muchos d sus compañeros.

El ejercicio consistió en responder frente a un enemigo que pretendió con sus fuerzas especiales y grupos contrarrevolucionarios ocupar y sabotear el Centro de Telecomunicaciones y objetivos económicos. Los ataques fueron rechazados con eficiente estrategia y valentía por integrantes de Brigadas de Producción y Defensa. Los planes del adversario fue aniquilado, siéndoles causadas varias bajas, y logrando la detención inmediata del resto de los atacantes. En las declaraciones expresaron haber sido organizados, preparados y financiados para también crear pánico en la población de estos predios.

Posterior a ese simulacro, se desarrollaron clases combinadas tanto teóricas como prácticas en el arme y desarme del fusil AKM, y en ese segmento se contó con la participación de estudiantes del preuniversitario Henry Reeve, quienes llevaron a cabo el tiro con munición deportiva y adquirieron conocimientos del uso de la careta antigás.

En clausura de la jornada a la que asistieron oficiales del Sector Militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), miembros de la Asociación de Combatientes (AC) y representantes de grupos y subgrupos de defensa, Héctor Solano Montejo, presidente del CDM, destacó que, como Antonio Maceo en la Protesta de Baraguá, hecho del que se cumplirán 148 años el venidero domingo, el pueblo cubano continúa firme y listo para defender sus conquistas, demostradas en esta práctica donde fueron rechazados con eficiente estrategia y valentía por integrantes de Brigadas de Producción y Defensa.