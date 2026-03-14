Una prensa a la altura del momento

La Habana, 14 mar.- José Martí sigue siendo guía y ejemplo para el ejercicio cotidiano de los profesionales de la prensa en Cuba.

El Día de la Prensa Cubana, que se celebra cada 14 de marzo en homenaje a la fundación del periódico Patria por José Martí, es una fecha propicia para destacar la trascendencia de la labor que desempeñan los trabajadores del sector en Cuba. Son profesionales que asumen, con entrega y responsabilidad, la misión de informar, educar y contribuir a la formación de la opinión pública desde una perspectiva comprometida con los valores esenciales de la nación. En su quehacer cotidiano, enfrentan múltiples desafíos que exigen dedicación, preparación y una firme vocación ética.

En un contexto particularmente difícil para el país, marcado por tensiones económicas, sociales y políticas, los trabajadores de la prensa tienen la responsabilidad de responder a las inquietudes ciudadanas con objetividad y transparencia. No basta con informar: se requiere un periodismo que interprete la realidad con rigor y sentido crítico, que acompañe a la sociedad en sus búsquedas y aspiraciones. Estar a la altura de la agenda pública implica un ejercicio profesional comprometido con la verdad y con los intereses colectivos, más allá de triunfalismos o visiones simplificadoras.

La inspiración de José Martí es vital en este empeño. Patria, el periódico que fundó en 1892, fue mucho más que un medio de información: fue un instrumento de lucha, una plataforma para promover la unidad y exponer los ideales independentistas. El periodismo martiano defendía la verdad con absoluta ética, buscando siempre el bien colectivo. Esa herencia sigue siendo guía para los trabajadores de la prensa en Cuba, quienes tienen ante sí la misión de preservar los valores más genuinos de la nación y de la Revolución.

En este escenario, resulta imprescindible una constante superación profesional. El ejercicio del periodismo exige hoy una preparación cada vez más amplia, que permita comprender los fenómenos sociales en su complejidad y ofrecer respuestas eficaces a las nuevas dinámicas comunicativas. La consolidación de un efectivo modelo de prensa para el socialismo, capaz de dialogar con la sociedad y de ganar en inmediatez y calidad, es un reto que demanda creatividad, disciplina y compromiso.

La prensa cubana enfrenta, además, el desafío de responder con inteligencia y coherencia a la guerra cultural e ideológica que se plantea. En este contexto, el periodismo tiene que contribuir a la defensa de la identidad nacional, a través de la generación de contenidos que promuevan el pensamiento crítico y el fortalecimiento de los valores culturales y patrióticos. La búsqueda de alternativas creativas y viables es indispensable para consolidar una narrativa propia, que exprese los intereses del pueblo cubano frente a campañas de descrédito y manipulación.

La unidad que predicó Martí es clave para este empeño. El periodismo cubano, desde su compromiso con la Revolución y con el pueblo, debe seguir siendo un factor de cohesión social y de construcción de consensos. En sus manos está la posibilidad de contribuir, desde la palabra responsable y ética, a que la sociedad cubana avance con firmeza y convicción en la defensa de sus valores esenciales. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)