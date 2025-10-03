Obtiene categoría científica superior facultativa de Santa Cruz del Sur

Santa Cruz del Sur, 2 oct.- La facultativa de Santa Cruz del Sur Risela Santana Padrón obtuvo la categoría científica de Doctora en Ciencias Médicas.”Más allá de un título académico representa un compromiso con el pueblo, la Salud Pública, la Revolución Cubana y de homenaje a la jornada por el centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz”, expuso la galena.

Aunque algo nerviosa pero segura defendió ante tribunal conformado por experimentados profesionales del sector la Tesis titulada Estrategia de Intervención Socio Sanitaria en Adultos para la Prevención de la Infertilidad Masculina. “Un estudio muy interesante”, acotó.

El tema, explicó, ha sido poco estudiado. Mayormente se priorizan a las mujeres en lo relacionado a la infertilidad. “Eso me conllevó a indagar y recopilar datos durante tres años, llevándolo hasta la comunidad para mejorar la salud reproductiva en el sexo masculino”, detalló.

El quehacer investigativo lo había iniciado Risela desde mucho antes. “Fue a partir de enero de 2018 y lo concluí en diciembre de 2023. Pude obtener las informaciones imprescindibles para exponer el tema con total conocimiento y dominio. En todo este proceso tuve el apoyo de mi esposo y mis padres”, resaltó.

Santana Padrón tiene el orgullo de haber obtenido la categoría científica superior en un tema que no tiene precedente en el contexto cubano. Propuso modestamente que se extienda su experiencia a otras instituciones de Salud Pública y municipios de la isla.

Antes de que finalice el año efectuarán la defensa de sus tesis por esta localidad, a fin de alcanzar el referido grado científico, el Doctor Alain Ramírez, director del Hospital Municipal José Espiridón Santiesteban Báez y las versadas en Psicología Inalvis Olazábal y Taniana Cedeño. A los que de antemano se les desea muchos éxitos.