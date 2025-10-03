Jubilado de sector pecuario de territorio santacruceño recuerda su niñez campesina

Santa Cruz del Sur, 3 oct.- Alfredo Torres Morales, jubilado del sector pecuario, desde la niñez aprendió el ordeño de masa vacuna en la finca La Argelina, otrora enclavada en dos caballerías de tierra propiedad de su padre en la zona de Las Carolinas en el kilómetro 68 de la carretera que cubre ruta de Camagüey al territorio santacruceño.

Al licenciarse del Ejército Rebelde se incorpora a la confiscación de extensos terrenos propiedad de latifundistas a partir de la creación del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), junto a los Capitanes Jorge Enrique Mendoza y Enrique Valera. “Fue una tarea muy importante. “La Revolución cubana entregó la tierra nacionalizada a los campesinos, sus verdaderos dueños”, señaló.

El lugareño recordó su quehacer como jefe de la Unidad San Antonio. Controlaba y fiscalizaba el doble ordeño en tres vaquerías. Existía productividad, higiene, y atención constante al ganado en el pastoreo y atención veterinaria.”Desde las dos de la madrugada estaba en pie como un obrero más”, subrayó.

El octogenario santacruceño tiempo después estuvo responsabilizado con numeroso rebaño de añojos, etapa en la que tuvo apoyo de la técnica en Medicina Veterinaria Charifa Musle. Recalcó el también miembro de la Asociación de Combatientes la satisfacción que aún siente de haber desempeñado trabajos en el sector pecuario.