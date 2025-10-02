Efectúan reunión de distribución y recreación en Santa Cruz del Sur

Santa Cruz del Sur, 2 oct.- El consejillo de distribución y recreación se efectuó en Santa Cruz del Sur este miércoles dirigido por Dimelis Cabanes García, viceintendente de transporte y distribución del Consejo de la Administración Municipal (CAM), con la presencia de representantes de varios organismos y entidades.

Se informó que la Empresa de Comercio y Gastronomía busca hacer convenios con el sector cuentapropista para el apoyo alimenticio a los Sistemas de Atención a la Familia (SAF). La funcionará comunicó que hará recorridos por áreas del emporio cabecera que incluye SAF e instituciones de Salud Pública para conocer de cerca el comportamiento del balance de alimentos establecido.

En otro momento de la cita Cabanes García orientó a los representante de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Acopio que para realizar la distribución a instituciones educativas tiene que hacer el convenio directo con el cliente. Además exigió comercializar los productos en placitas o hacia otros sectores con la correcta evaluación, pues se ofertan éstos como de primera cuando no es así.

La viceintendente de Santa Cruz del Sur se interesó por conocer el comportamiento de las ventas de los uniformes escolares. Indicó recibir parte diario de la cantidad de comercializaciones y existencia de este tipo de vestuario. Luego recibió información del programa a desarrollar de conjunto Cultura y el Instituto de Deportes Educación Física y Recreación (INDER) en el actual mes, entre otras cuestiones de interés.