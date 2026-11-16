La Habana, 16 nov.- En menos de dos semanas, el caso de Jensen Huang se volvió un «asunto de seguridad nacional» con FBI, Congreso y Wall Street en el centro. Una relación privada escaló desde inteligencia anónima hasta una narrativa de «infiltración de espías», y activó demandas de accionistas y citaciones legislativas.

El detonante fue la admisión pública de Jensen Huang, el domingo 8 de noviembre. El ceo de Nvidia envió un comunicado interno en el que reconocía haber sido infiel a su esposa, sin identificar a la mujer involucrada. Ese mismo día, Nvidia anunció la apertura de una investigación interna.

La confesión no surgió de la nada. Medios como The New York Times ya habían publicado informaciones que vinculaban sentimentalmente a Huang con Alice Huang (también conocida como Huang Le), una ciudadana china y exejecutiva de Megaspeed, una empresa con sede en Singapur que era cliente de Nvidia.

Entonces, funcionarios de inteligencia estadounidenses concluyeron que Alice Huang era, presuntamente, un activo de inteligencia chino que se habría acercado a Huang para obtener información estratégica o influir en las decisiones de Nvidia.

Beijing respondió. Guo Jiakun, portavoz de Exteriores, afirmó que sostener la tesis del «espía chino» es «buscar el viento y atrapar sombras, calumniar y difamar».

Si la inteligencia estadounidense estuviera convencida, lo lógico era advertir en privado, no filtrar a la prensa y forzar al Congreso, ese orden de «primero juzgar, luego investigar» explica el cuestionamiento de China.

Global Times preguntó si era una investigación de contrainteligencia o una caza de brujas política, quiénes son las fuentes anónimas, dónde están las pruebas y por qué surgieron tras las elecciones de medio mandato en EE. UU.

Todo indica que la aparición de una mujer china en la vida privada de un alto ejecutivo, y la etiqueta de «espía chino», buscan apoyar el endurecimiento de los controles a la exportación de chips a China y frenar los intercambios comerciales.

Causalmente, la acusación se presentó cinco minutos después del cierre bursátil del 9 de noviembre, y culpó a Nvidia y a Huang de no divulgar su relación con la exdirectiva de Megaspeed, además del «riesgo de seguridad nacional» derivado.

El incidente expone un patrón en la competencia tecnológica chino-estadounidense: Jensen Huang es ciudadano de ese país; Nvidia es la mayor empresa de chips de EE. UU.; y su éxito está ligado a las ventas a China.

Cuando cualquier relación social de un alto ejecutivo de origen chino, aunque sea una infidelidad, puede codificarse como «contacto con un activo de inteligencia», se redefine la «lealtad», ya no la obligación jurídica, sino una «sospecha de pecado original» por ascendencia y vínculos culturales, difícil de refutar.

Si la narrativa de seguridad funciona sin pruebas verificables, el daño no es solo reputacional, erosiona la confianza comercial entre países. (Por: Raúl Antonio Capote/Granma) (Foto: Getty Images)