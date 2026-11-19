La Habana, 19 nov.- En un servicio de diálisis, el tiempo tiene otra dimensión. Para quienes padecen una enfermedad renal crónica, cada sesión representa una oportunidad para continuar viviendo, mientras que para los profesionales encargados de atenderlos supone un compromiso que no admite interrupciones.

Detrás de cada máquina en funcionamiento existe una compleja red de recursos humanos, tecnológicos y logísticos. La atención de los pacientes con insuficiencia renal avanzada requiere suministros permanentes, mantenimiento especializado y una organización capaz de responder a las necesidades de miles de personas. Cuando alguno de esos elementos falla, los equipos médicos deben encontrar alternativas para evitar que las dificultades materiales se traduzcan en la interrupción de un tratamiento indispensable.

En ese escenario trabaja el Instituto Nacional de Nefrología, centro rector de esa especialidad médica en Cuba, encargado de orientar las políticas de desarrollo, introducir tecnologías, capacitar al personal y promover la investigación científica en el país. La institución también ofrece atención asistencial mediante las distintas terapias de reemplazo de la función renal para personas con enfermedad renal crónica en etapas avanzadas.

Su directora, Yamile García, explica que los programas de diálisis representan un reto para los sistemas sanitarios de cualquier país, debido a los elevados costos que implican y a la necesidad de mantener una infraestructura especializada para un grupo de pacientes que requiere atención permanente.

Cuba dispone de más de 850 riñones artificiales distribuidos en 57 unidades de diálisis en todo el territorio nacional. La mayoría de estos equipos pertenece a la firma alemana Fresenius Medical Care y corresponde a una tecnología de alto estándar, cuyo funcionamiento depende de condiciones técnicas, piezas de repuesto y materiales específicos.

Sostener ese parque tecnológico supone un esfuerzo considerable para el país. A los gastos de adquisición y mantenimiento de las máquinas se suman los insumos necesarios para cada procedimiento, los medicamentos que acompañan las terapias y la logística para garantizar el suministro a los centros asistenciales.

Durante años, la industria farmacéutica cubana ha desempeñado un papel esencial en la sostenibilidad del programa mediante la producción de soluciones para hemodiálisis y medicamentos como la eritropoyetina, utilizada en el tratamiento de pacientes con enfermedad renal. Sin embargo, las dificultades de abastecimiento se han agravado durante el último periodo de recrudecimiento del bloqueo estadounidense.

García señala que las restricciones, con un impacto particular del bloqueo petrolero desde enero de 2026, han incrementado el déficit de insumos y obligado a modificar los mecanismos de distribución y atención.

La directora explica que una de las principales transformaciones ha ocurrido en la logística. Si antes las unidades podían disponer en almacenes y farmacias de las cantidades necesarias para cubrir un mes de tratamiento, ahora el abastecimiento depende de entregas cada día o cada día y medio.

La dimensión de esa operación se comprende al considerar que deben recibir suministros 57 unidades de diálisis distribuidas por el país. Garantizar el traslado de los recursos exige una disponibilidad de combustible y transporte que incrementa los gastos del Estado, en un contexto de restricciones energéticas.

A pesar de esas dificultades, el programa continúa entre las prioridades del sistema sanitario cubano. La organización de los servicios ha requerido alternativas para asegurar cada sesión, entre ellas la hospitalización de pacientes que antes recibían tratamiento en otras modalidades y la importación de soluciones para diálisis ante las limitaciones de la producción nacional.

Diálisis peritoneal y la lucha por la vida

Uno de los servicios que ha debido adaptarse es el de diálisis peritoneal, una modalidad de sustitución de la función renal que permite al paciente realizar el tratamiento en el domicilio, sin depender de las sesiones en una máquina de hemodiálisis dentro de un hospital.

Milena Valle Álvarez, especialista en Nefrología de primer grado y responsable de ese servicio, explica que se trata de una terapia ambulatoria que ofrece importantes ventajas para la calidad de vida. El paciente puede realizar el procedimiento en casa y mantener sus actividades laborales, académicas y familiares.

La especialista destaca que esta modalidad representa una alternativa para quienes reciben el diagnóstico de fallo renal y consideran que la enfermedad supondrá el fin de su vida cotidiana. A diferencia de la dependencia de una máquina hospitalaria, la diálisis peritoneal permite organizar el tratamiento en el entorno doméstico, con menos limitaciones para desarrollar otras actividades.

Sin embargo, la falta de materiales ha obligado a modificar la atención de algunos pacientes. La terapia requiere insumos todos los días del año, por lo que la escasez impide mantener en los casos el tratamiento domiciliario bajo las condiciones habituales.

“Debido a todo lo que estamos padeciendo hoy, desafortunadamente, hemos tenido que hacer cambios en la modalidad de los pacientes, ya que no tenemos la cantidad, o sea, el insumo suficiente para ellos, porque es una terapia todos los días del año, entonces estos pacientes no pueden quedarse desprotegidos”, explica Valle.

Ante esa situación, el personal médico ha trasladado a algunos pacientes al hospital para continuar las sesiones bajo atención intrahospitalaria.

La especialista insiste en que la diálisis peritoneal no es un servicio que se haya pensado retirar, pese a las dificultades. Por el contrario, el propósito del equipo médico es ampliar su alcance hacia otras provincias, debido a los beneficios que ofrece para la vida de quienes necesitan tratamiento renal sustitutivo.

Desde las salas de hemodiálisis

Las adaptaciones también forman parte del trabajo diario en las salas de hemodiálisis. A diferencia de la modalidad peritoneal, este procedimiento utiliza una máquina que extrae la sangre del paciente, la hace pasar por un filtro para eliminar toxinas y la devuelve al organismo. Cada sesión depende del funcionamiento de equipos especializados y de un suministro constante de materiales.

Raúl Hernández Pérez, especialista en Nefrología de primer grado y jefe del servicio de hemodiálisis, explica que uno de los problemas más complejos está relacionado con el deterioro tecnológico. Las máquinas requieren mantenimiento técnico y piezas de repuesto que han sido difíciles de adquirir debido a las restricciones comerciales derivadas del bloqueo.

El especialista señala que la empresa suministradora interrumpió el contrato con Cuba, lo que limitó el acceso a nuevos riñones artificiales y a los kits de mantenimiento que antes llegaban cada año. La falta de respaldo técnico compromete la capacidad para reparar los equipos y conservarlos en condiciones adecuadas.

De los 25 riñones artificiales disponibles en el servicio, 19 se encontraban en funcionamiento al momento de la entrevista. Ante la falta de componentes, los trabajadores de electromedicina han tenido que recurrir a soluciones que permitan aprovechar los recursos existentes, incluso mediante el uso de piezas de dos equipos para reparar uno.

Las interrupciones eléctricas constituyen otro factor de preocupación. Aunque los grupos electrógenos de respaldo permiten sostener la asistencia, también se han registrado fallas que afectan el funcionamiento de las máquinas. Hernández explica que algunos equipos presentan un deterioro asociado a los cortes de electricidad y que ciertos modelos carecen de baterías capaces de garantizar la devolución automática de la sangre al paciente.

En esas circunstancias, el personal de enfermería ha tenido que realizar de forma manual ese procedimiento cuando ocurren interrupciones durante las sesiones.

A las dificultades con la tecnología se suma la escasez de material gastable. La hemodiálisis es un tratamiento de alto costo que requiere jeringuillas, torundas, soluciones de ácido y bicarbonato, además de dializadores, filtros que permiten depurar las toxinas presentes en la sangre.

La entrada de estos últimos al país también se ha visto comprometida. Como respuesta, el servicio ha reforzado el reúso de dializadores, una práctica establecida en el procedimiento médico, pero cuyo aprovechamiento ha cobrado mayor importancia ante las limitaciones de abastecimiento.

Hernández explica que el trabajo consiste en adaptar la atención a las condiciones disponibles sin renunciar al objetivo esencial: que los pacientes reciban el tratamiento. El servicio no había tenido que suspender una sesión por falta de dializadores.

Un programa que abarca toda Cuba

El esfuerzo por sostener la atención adquiere otra dimensión cuando se considera el alcance del programa nacional. Cuba cuenta con unos 3.800 pacientes en terapias de sustitución de la función renal. De ellos, alrededor de 2.856 reciben hemodiálisis, 80 están bajo diálisis peritoneal y cerca de 900 viven con un trasplante renal.

Precisamente, el trasplante representa la alternativa que ofrece mejores perspectivas de calidad de vida a mediano y largo plazo. Aunque requiere una inversión elevada durante el primer año, después de la intervención disminuyen algunos costos asociados a la atención hospitalaria, pues el paciente necesita mantener un tratamiento inmunosupresor de por vida.

Sin embargo, las dificultades para acceder a los recursos necesarios han impedido realizar trasplantes renales en Cuba durante 2026. La falta de insumos logísticos no constituye el único obstáculo, pues las restricciones comerciales también dificultan las relaciones contractuales con proveedores y empresas vinculadas a intereses estadounidenses.

“Durante este año no hemos podido realizar ningún trasplante porque los insumos logísticos necesarios para hacerlo no los tenemos. La situación no es solamente de que el Estado disponga de financiamiento para la compra. Hoy financiar no basta, sino que las relaciones contractuales con comerciantes y con empresas que tienen intereses americanos es muy difícil”, afirma García.

La especialista precisa que las limitaciones abarcan medicamentos inmunosupresores, soluciones de perfusión y otros recursos indispensables para sostener el programa, incluida la logística relacionada con los donantes.

El impacto de estas restricciones trasciende las dificultades de abastecimiento y alcanza las posibilidades de ofrecer tratamientos que pueden cambiar la vida de una persona con enfermedad renal avanzada. Cada recurso que falta obliga a reorganizar procedimientos, buscar proveedores y ajustar los mecanismos de atención.

Aun en esas circunstancias, el Instituto Nacional de Nefrología mantiene la prioridad de garantizar las terapias de reemplazo renal. Los grupos electrógenos, el personal especializado y las estrategias para aprovechar los equipos y materiales disponibles forman parte de una respuesta que busca preservar un servicio del que dependen miles de personas.

Para los profesionales de la especialidad, el desafío consiste en sostener una atención que no puede detenerse. La escasez modifica las rutinas, impone nuevas exigencias al personal y obliga a encontrar soluciones frente a cada dificultad, pero no elimina la responsabilidad de garantizar el tratamiento. Detrás de cada sesión permanece una prioridad: que la falta de recursos no prive a los pacientes de una terapia necesaria para continuar con vida. (Por: Thalía Fuentes Puebla/ Trabajadores) (Fotos: Joaquín Hernández Mena)