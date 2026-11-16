Busca Cuba tercer título consecutivo mundial en Béisbol5 en Puerto Rico

La Habana, 16 nov.- Cuba buscará el tercer título del orbe consecutivo en la tercera edición del Campeonato Mundial de Béisbol5, previsto para efectuarse del 8 al 13 de diciembre próximo en Carolina, municipio situado en la costa noreste de Puerto Rico, al este de la capital, San Juan.

La Confederación Mundial de Béisbol y Softbol anunció recientemente la distribución de los 16 planteles en los cuatro grupos del certamen y el equipo mixto cubano aparece en el D junto a Corea del Sur, Túnez y Estados Unidos, selecciones contra las que luchará por avanzar a la siguiente ronda, camino a disputar la tercera corona después de las conquistadas en versiones de Ciudad de México 2022 y Hong Kong 2024.

El seguimiento del grupo de WhatsApp Cuba Camino a Los Ángeles 2028 destaca los antecedentes de sus primeros rivales y que la mayor de las Antillas arranca como referente en su llave.

Resalta que los tunesinos son el contrincante mejor ubicado entre sus acompañantes, seguido por los sudcoreanos y estadounidenses.

Recuerda que el compromiso llega después de una experiencia exigente para la selección absoluta, ya que la de Cuba obtuvo la medalla de plata en el Campeonato Panamericano de Barquisimeto, donde Venezuela le arrebató el título en una final resuelta en tres sets.

Los dirigidos por Pablo Terry comenzaron con triunfo de 3-1, pero los anfitriones respondieron con parciales de 9-5 y 9-8, y el tercer parcial se extendió a ocho entradas, lo que demuestra que la disputa por el éxito obligó a ambos conjuntos a emplearse hasta el límite.

También destaca que el 2026 ha confirmado la calidad de la cantera cubana, ya que en la categoría juvenil, Cuba conquistó el campeonato panamericano y posteriormente la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar.

En el grupo A están España, Puerto Rico, Sudáfrica y Taipéi de China; en el B aparecen Argentina, Francia, Kenia y Tailandia; y en el C, Hong Kong de China, Japón, México y Turquía.

Importante es la ubicación en el ranking mundial, con la referencia de la clasificación del 7 de agosto de 2026.

Cuba se ubica primera en el listado con cinco mil 827 puntos, Túnez es la sexta (tres mil 790 puntos); Corea del Sur, la duodécima (dos mil 127 puntos) y Estados es la número 51 (250 puntos). (Tomado de la Agencia Cubana de Noticias)