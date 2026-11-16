Pasión, resiliencia y liderazgo: mujeres emprendedoras en la economía cubana

La Habana, 16 nov.- El Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres es uno de los siete programas de gobierno que forma parte del macroprograma 6 sobre Desarrollo Humano, Equidad y Justicia Social. Impulsado por la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) junto a otras instituciones, favorece el protagonismo femenino en todas las facetas de la vida nacional.

En un momento crucial de la nación, agredida y asediada, las mujeres demuestran cada día su valía para enfrentar la vida cotidiana y crecerse como como seres humanos y líderes sociales.

Durante dos días sesionó en La Habana el Congreso Internacional de Dirección, Desarrollo Local, Turismo y Cooperativismo CE-GESTA 2026 con participantes de unos 15 países.

En el marco del evento sesionó el primer Taller Internacional sobre Emprendimiento Económico de las Mujeres, que puso de relieve una realidad innegable: las mujeres emprendedoras no solo crean negocios, también sostienen familias, dinamizan comunidades y contribuyen al desarrollo económico de sus territorios.

Las experiencias compartidas evidencian que emprender siendo mujer implica enfrentar obstáculos adicionales, como las responsabilidades domésticas y de cuidado, la falta de recursos, las limitaciones para acceder a mercados y, en algunos casos, prejuicios relacionados con el género, la edad o la raza. Sin embargo, también demuestran que la voluntad, la preparación profesional, la solidaridad y la capacidad de organización pueden convertir las dificultades en oportunidades.

Resulta especialmente inspiradora la historia de Yuleidys Menéndez, quien, pese a las adversidades personales, continuó desarrollando su finca y proyectando un encadenamiento productivo junto a su hija. Su iniciativa no solo honra el legado familiar, sino que genera empleo y nuevas opciones para los habitantes de su comunidad. Su trayectoria confirma que el liderazgo femenino puede transformar tanto el ámbito empresarial como el entorno social.

Igualmente significativa es la experiencia del cuarteto Vocal Universo. Sus integrantes han demostrado que el arte también constituye una forma legítima de emprendimiento, capaz de abrir puertas, fortalecer la autonomía y representar dignamente el talento cubano. La perseverancia de estas mujeres, enfrentadas a dificultades económicas, geográficas, familiares y de salud, revela el valor de trabajar colectivamente y de convertir la pasión en una fuente de realización.

El apoyo institucional, la creación de redes y el intercambio de experiencias son fundamentales para que estos esfuerzos no dependan únicamente del sacrificio individual. Las mujeres necesitan acceso equitativo a financiamiento, capacitación, mercados y servicios que les permitan conciliar sus responsabilidades familiares con sus proyectos profesionales.

Este primer taller también dejó un mensaje de optimismo en las palabras de agradecimiento de Amaya Olivares, jefa de cooperación de la Unión Europea (UE) en Cuba, al afirmar que CE-GESTA 2026 le permitió compartir con “mujeres guerreras”, sus experiencias de trabajo y de vida para lograr avances en sus emprendimientos, a pesar de los obstáculos que a diario deben sortear.

Las protagonistas del taller dejaron un mensaje contundente: cuando las mujeres avanzan, también lo hacen sus familias y comunidades. Sus historias son una invitación a reconocer, respaldar y multiplicar el emprendimiento femenino como una vía esencial para construir sociedades más justas, inclusivas y prósperas. (Tomado de Radio Habana Cuba)