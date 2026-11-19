Camagüey, 19 nov.- Claudia Mariana Figueredo era una adolescente muy delgada y encontrar ropa de su talla se convirtió en un problema cotidiano. Lejos de resignarse, un día decidió tomar una pequeña máquina de coser y confeccionar su propia ropa. Aquel gesto fue la semilla de lo que hoy es Moda de Clau, un emprendimiento que ya cumple dos años y que la ha llevado desde las costuras para vecinos y familiares hasta las pasarelas.

«Empecé cosiendo a los vecinos, luego a familiares, y con mucho apoyo de las redes sociales fui creciendo», relata Claudia. Ese crecimiento atrajo un público que admira su trabajo y se identifica con su estilo de prendas elegantes, finas y femeninas. «No trabajo para hombres como tal; me gusta más trabajar con el público femenino», precisa.

Sin embargo, su historia no comenzó en la moda. Claudia es doctora de profesión, una carrera que ama. El tránsito de la medicina a la moda no fue sencillo. «Al principio fue un poco difícil, porque estaba ejerciendo como médico. Siempre me gustó muchísimo la carrera; incluso con las dos puedo ser feliz», confiesa. Sin embargo, el crecimiento personal, público y también la han hecho sentir que este es su mundo ahora.

Con un mensaje especial, Claudia participó en Moda Colón 2026, el primer evento de moda de esa magnitud en Camagüey. «La invitación a la pasarela ha sido una de las experiencias más espectaculares. Nunca había vivido algo así, presentarse ante un público, desfilar. Estoy eternamente agradecida con Tagos Creaciones por tenerme en cuenta».

Claudia mira hacia el futuro con metas claras: crecer como emprendimiento, tener su propio negocio y crear una marca con identidad propia, basada en prendas elegantes, muy femeninas y glamurosas. Reconoce que en el contexto local es un poco difícil encontrar ese tipo de prendas por nuestra cultura, que es un poco más veraniega, pero confía en que es posible intentarlo sin dejar de lado lo que dicta la moda.

Al hablar de sus sueños, la emoción la invade. «Ahora mismo esta pregunta me pone un poco sentimental», admite. «Soy médico de profesión y me gusta salvar vidas, me gustaba lo que hacía, pero ahora he encontrado también otra satisfacción: el reconocimiento, personas que admiran lo que hago, que apoyan mi trabajo, que les gustan las prendas que confecciono». Ese respaldo la inspira y la hace sentir «muy, muy feliz, muy tranquila con la decisión que tomé y con las metas futuras que tengo».

Claudia no oculta las dificultades de emprender en el país. «Hay que tener mucha fuerza, porque las situaciones se complejizan mucho: conseguir las materias primas, telas determinadas que se hacen muy difíciles de conseguir». Aun así, insiste en que «eso no es una limitante». Lo importante, subraya, «es tener las ganas de crecer, las ganas de emprender y ser cada día más grande».

Ella misma es prueba de esa determinación: «Soy empírica. Nunca he pasado un curso, nunca he asistido a una casa de costura; nada. He aprendido sola y hasta ahora he tenido ese resultado». Por eso su mensaje es claro: «Que no sea una limitante en nuestro país ni las condiciones de vida. Si quieren hacerlo, lo van a lograr». (Texto: Ana Laura Camacho La Rosa/Radio Cadena Agramonte)