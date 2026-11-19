Santa Cruz del Sur, 19 nov.- Con una jornada de actividades deportivas, recreativas y culturales, los trabajadores del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) celebraron hoy el Día de la Cultura Física y el Deporte en este municipio camagüeyano. El acto municipal tuvo lugar en la escuela primaria Ignacio Agramonte, con la participación de representantes de diferentes sectores de la comunidad.

La fecha, además de reconocer la importancia de la actividad física para la salud y el bienestar de la población, recuerda la creación de los Consejos Voluntarios Deportivos y el natalicio del destacado ajedrecista cubano José Raúl Capablanca, nacido el 19 de noviembre de 1888.

Durante la jornada se realizaron exhibiciones de varias disciplinas que se practican en el territorio, entre ellas fútbol, voleibol y atletismo, deportes en los que Santa Cruz del Sur ha alcanzado resultados favorables en competencias locales y provinciales. También se desarrollaron tablas de gimnasia aeróbica deportiva y una presentación de actividades vinculadas a la primera infancia.

Los adultos mayores de la Casa de Abuelos Ramón Montero Hernández participaron con ejercicios de Tai Chi y composiciones de tablas gimnásticas, mientras que los pequeños de la escuela anfitriona también mostraron sus habilidades. La parte cultural estuvo a cargo de niñas del proyecto sociocultural La Colmenita Rayitos de Amor, quienes enaltecieron la celebración con una presentación de danza.

En esta fiesta del deporte participaron trabajadores del INDER, representantes del Consejo Voluntario Deportivo de la Empresa Pesquera Industrial de Santa Cruz del Sur, activistas, integrantes de peñas deportivas, miembros de los Comités de Defensa de la Revolución, así como trabajadores de la escuela y familiares de los alumnos.

En las palabras de clausura, Orlando García Ramos, funcionario del INDER en Santa Cruz del Sur, destacó el incansable quehacer de Fidel en favor del desarrollo deportivo en Cuba y su ejemplo en la práctica de diferentes disciplinas. Asimismo, exhortó a los presentes a incorporar los ejercicios físicos a la vida cotidiana, como una vía para preservar la salud.

La celebración reafirmó el valor del deporte como espacio de encuentro, participación y formación de valores, al tiempo que puso de relieve el trabajo de quienes, desde las instituciones educativas, las comunidades y las organizaciones del territorio, contribuyen a promover la cultura física y los hábitos saludables. (Con información de la página institucional del Inder Santa Cruz del Sur en Facebook)