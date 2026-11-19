Camagüey, 19 nov.- Con la siembra de 2 millones 208 mil larvas de ciprínidos, la Unidad Empresarial de Base (UEB) Alevicuba en el municipio de Minas, concluyó la campaña de desove correspondiente al presente año.

Según explicó a este medio Diobin Labacena, la entidad produjo más de 115 millones de larvas, resultado que refleja el esfuerzo, la dedicación y el sacrificio de sus trabajadores, quienes mantienen su labor pese a las dificultades económicas y materiales que enfrenta el país.

Detrás de estas cifras se encuentran numerosas jornadas de trabajo y el compromiso de hombres y mujeres que contribuyen, desde sus responsabilidades cotidianas, al desarrollo de la acuicultura y a la producción de alimentos.

Concluida la campaña, el colectivo de Alevicuba inicia ahora la preparación del próximo ciclo productivo, previsto para 2027. Este nuevo desafío exigirá aprovechar la experiencia acumulada y mantener el empeño que ha caracterizado al equipo durante la actual etapa.

El resultado alcanzado confirma que la constancia y la voluntad pueden transformar las dificultades en aportes concretos para la alimentación del pueblo. (Texto y foto: Caridad Reyes Reyes/La Voz del Bayatabo) (Tomado de Radio Cadena Agramonte)