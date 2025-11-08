Mi Boleto, una novedad de la plataforma Transfermóvil

La Habana, 8nov.- Mi Boleto es una herramienta que ha integrado en recientes actualizaciones la plataforma Transfermóvil desarrollada por la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A (Etecsa), que busca facilitar diferentes gestiones que realizan las personas a diario.

En entrevista exclusiva para la Agencia Cubana de Noticias, Julio Antonio García Trápaga, director de Desarrollo y Soporte de Productos Digitales de Etecsa señaló que esta nueva prestación, a la que se accede a través del monedero Mi Transfer permite que los usuarios compren de manera sencilla boletos para diversos servicios.

Puntualizó que esta nueva opción presenta un área de funcionalidades muy amplia, porque mediante su uso se podría reservar pasadías, excursiones, visitas a museos y transporte.

El especialista destacó que esta prestación se presenta como un mecanismo de control, porque el boleto que el cliente adquiera para la reservación será cancelado después de que se concrete el servicio, por lo que no se podrá utilizar el mismo ticket nuevamente.

García Trápaga subrayó que esta idea lleva alrededor de dos meses implementada y se espera que para el próximo año continúe su proceso de evaluación y aceptación por parte de los usuarios.

Esta y otras soluciones en desarrollo son las que Etecsa ha presentado en el Congreso Iberoamericano para el intercambio y actualización en Gerencia de Ciencia y Tecnología (Ibergecyt 2025) y la Feria de Innovación de La Habana, eventos que se efectuaron en el Palacio de Convenciones de La Habana hasta este viernes. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)