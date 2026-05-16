Conectando voces: Radio Esmeralda celebra 18 años de apoyo a la Revolución

Esmeralda, Camagüey, 16 de mayo.- Este año se celebra el aniversario 18 de Radio Esmeralda, una emisora municipal que nació con el propósito de ofrecer a sus oyentes un espacio seguro de información y entretenimiento. Desde su fundación, ha ido ganando popularidad entre los pobladores, convirtiéndose en un referente de comunicación en la comunidad y en un vehículo vital para la difusión de la cultura e identidad local.

La esencia de Radio Esmeralda radica en su capacidad para desplazarse y resonar en los lugares más insólitos. A través de la oralidad, este medio de comunicación logra conectar con los receptores de manera cercana y efectiva. Al visitar diferentes comunidades y espacios, no solo proporciona noticias, sino que también se convierte en un espacio de retroalimentación donde los oyentes pueden expresar sus intereses, inquietudes y alegrías. Este dinamismo ha enriquecido su programación, haciendo de la emisora una voz colectiva y representativa del sentir popular.

Detrás de la magia de Radio Esmeralda hay un equipo de profesionales dedicados que no solo se enfocan en la calidad de la información, sino también en su labor social. En un contexto marcado por agresiones y el recrudecimiento del bloqueo que enfrenta la patria, los radialistas esmeraldenses se mantienen firmes en su misión. Con cada transmisión, contribuyen al fortalecimiento de la Revolución y a la construcción de una narrativa propia que resuena con la realidad de la gente.

En este aniversario, la emisora celebra un logro importante: la incorporación de un Kit Fotovoltaico que asegura el funcionamiento continuo de la planta radial. Este avance tecnológico representa un paso significativo hacia la sostenibilidad y la modernización del medio, garantizando que la voz de la comunidad siga escuchándose sin interrupciones. Sin embargo, el desafío es infinito, ya que la calidad y profesionalidad del contenido deben estar siempre a la vanguardia.

La meta para los trabajadores de Radio Esmeralda, en este nuevo capítulo de su historia, es ofrecer un producto final que se despoje de tonos y notas verbales superfluas. La idea es que los hechos que transmiten sean de tal calidad que los oyentes puedan degustar cada programa desde la comodidad de su hogar, en un rincón acogedor, al lado de su gente. Así, la emisora no solo celebra su pasado, sino que también mira hacia el futuro con renovada energía y compromiso. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)