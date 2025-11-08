Debaten en Cuba sobre el cáncer de piel

Ante la gran incidencia del cáncer de piel, que está entre las primeras causas de afecciones malignas a nivel mundial, nos reunimos aquí para lograr un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno dijo a Prensa Latina Radio la presidenta de la Sociedad Cubana de Dermatología, Olaine Gray Lovio.

En Cuba, el cáncer de piel está entre los tres primeros lugares de lesiones oncológicas, tanto en hombre como en mujeres, y el padecimiento de un paciente para nosotros significa siempre un número importante, porque se trata de la vida humana, apuntó.

El cáncer de piel, cuyos casos aumentan así como la mortalidad, incluye diferentes patologías, pero dentro de ellas se destacan el carcinoma basocelular, el carcinoma espinocelular y el melanoma maligno cutáneo, subrayó la especialista. Por eso, ante esa realidad, nos reunimos en el Hotel Habana Libre con el objetivo de buscar la mayor capacitación y conocer las estrategias para aplicar en las distintas provincias de la isla, expresó.

A una interrogante sobre cómo prevenir el cáncer de piel, Gray Lovio respondió que el sol, aunque es imprescindible para la vida en el planeta, se debe evitar recibirlo entre las 10:00 am y 5:00 pm.

Además, sugirió, usar ropas adecuadas con colores pasteles para que nos protejan, así como sombrillas, sombreros, gorras, caminar por la sombra y aplicar el protector solar, después de los seis meses de vida.

El protector se debe utilizar de forma diaria, y untarlo cada 3 horas, porque si salimos a trabajar o a otro lugar, y no lo ponemos más en el horario de mayor exposición, no estamos haciendo nada, reflexionó.

Gray Lovio aprovechó la ocasión para promover el Día lunar, una iniciativa de los dermatólogos cubanos, a propósito de la jornada mundial de lucha contra el cáncer de piel, que se celebra cada 4 de febrero.

Ese día, vamos, de forma activa, a las zonas de mayor exposición a la radiación ultravioleta, que es el principal factor de riesgo desencadenante de esta afección, e intercambiamos con las personas en centros de trabajo, zonas de pescadores y áreas agrícolas, para elevar la conciencia al respecto, resaltó.

La Sociedad Cubana de Dermatología convocó a este encuentro, al que han respondido un número importante de dermatólogos y residentes, y con la presencia de especialidades afines, hoy continuaremos el debate, enfocado desde la promoción y la prevención, concluyó. (Tomado de Prensa Latina)