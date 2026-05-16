Díaz-Canel encabeza el ejercicio Meteoro 2026 ante una compleja situación económica y energética

El Presidente del Consejo de Defensa Nacional presidió la edición 40 del ejercicio de preparación ante desastres. El General de Ejército Raúl Castro envió un saludo a los participantes. Se prevé una temporada ciclónica poco activa, pero el riesgo de tormenta tropical en Cuba es del 75 por ciento.

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente del Consejo de Defensa Nacional, encabezó este viernes la edición 40 del Ejercicio Popular de Acciones en Situaciones de Desastre “Meteoro 2026”, que constituye un pilar esencial para la preparación de los órganos de dirección y mando, así como de la población.

Durante la sesión de trabajo realizada en el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, envió un saludo a todos los participantes y los convidó a realizar con calidad este imprescindible ejercicio de preparación, destacó el sitio de la Presidencia.

Compleja situación del país

En la ocasión, el mandatario se refirió a la compleja situación que vive Cuba producto de la política genocida y criminal del gobierno de Estados Unidos. Mencionó como parte de la política de asfixia las dos órdenes ejecutivas aprobadas: una que declara el bloqueo energético a Cuba, y otra que extraterritorializa las sanciones hacia todos los que quieran trabajar con la Isla.

Díaz-Canel señaló que este ejercicio da continuidad a la práctica de preparación desarrollada por el país en todos estos años y a la rica tradición en materia de Defensa Civil. Convocó a ser sumamente creativos ante las condiciones en que se realiza el ejercicio y a aprovechar estas jornadas para actualizar los planes. “Todo hay que puntualizarlo, implementarlo y concretarlo, zona de defensa por zona de defensa”, indicó.

Pronóstico de la temporada ciclónica

El general de división Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, explicó que Meteoro 2026 brinda la oportunidad de seguir evaluando vulnerabilidades, perfeccionar los sistemas de vigilancia y fortalecer la preparación de la población, las fuerzas y los medios para la respuesta y recuperación ante situaciones de desastres.

En el marco del ejercicio, Celso Pazos Alberdi, director general del Instituto de Meteorología, informó que se prevé que la temporada ciclónica sea poco activa, con la formación de once ciclones tropicales. De ellos, cinco podrían alcanzar la categoría de huracán, y dos de estos podrían llegar a huracanes intensos. La probabilidad de que Cuba sea alcanzada por un ciclón es de un 40 por ciento, ligeramente por encima de la media histórica general. En el caso de una tormenta tropical, el riesgo aumenta a un 75 por ciento.

Sequía y recursos hidráulicos

Argelio Fernández Richelme, director de Hidrología e Hidrogeología del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, informó que el acumulado nacional de lluvia durante el año hidrológico que concluyó en abril fue de mil 184 milímetros, lo que representa el 89 por ciento de la media histórica, un comportamiento “muy bajo”. Precisó que 102 municipios presentan sequía hidrológica, con las condiciones más desfavorables en el occidente, desde Pinar del Río hasta Matanzas, y desde Ciego de Ávila hasta parte de Camagüey. Al cierre del período, se acumulaba en el país el 56 por ciento de la capacidad nacional de almacenamiento.

Vigilancia epidemiológica

Carilda Peña García, viceministra de Salud Pública, se refirió a la situación epidemiológica del país y alertó que hoy cobra vital importancia el control de los viajeros internacionales, de las naves y aeronaves que llegan a los puntos de entrada al país, así como la atención primaria de salud. Habló de lo imprescindible del análisis epidemiológico en cada territorio para tomar decisiones oportunas y de asegurar los medios para la vigilancia epidemiológica, así como la venta de hipoclorito en farmacias y puntos de fácil acceso para la población.

Fuente: ACN