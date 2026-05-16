Tregua entre Líbano e Israel se extiende mientras continúan ataques israelíes que dejan 400 muertos

EE.UU, 16 may.- Estados Unidos anunció este viernes que Líbano e Israel prorrogarán por 45 días adicionales el alto el fuego que vencía este domingo, con el objetivo de facilitar mayores avances en las negociaciones. El anuncio se produjo durante la segunda jornada de conversaciones entre ambos países de Oriente Medio, celebradas en Washington.

“Los días 14 y 15 de mayo, Estados Unidos acogió dos días de conversaciones muy productivas entre Israel y Líbano. El cese de hostilidades del 16 de abril se extenderá por 45 días para permitir mayores avances”, declaró Thomas Pigott, portavoz del Departamento de Estado.

A pesar de que la tregua entró en vigor el 17 de abril, el ejército israelí continuó atacando objetivos de Hezbolá en territorio libanés. Según un recuento de la AFP basado en cifras oficiales, estos ataques han causado la muerte de al menos 400 personas.

El acuerdo de extensión del alto el fuego, originalmente declarado por el presidente estadounidense Donald Trump el pasado 16 de abril, fue confirmado este viernes por el Departamento de Estado. Su portavoz, Tommy Piggott, reiteró que la prórroga de 45 días busca permitir un mayor progreso en las conversaciones.

Washington calificó las negociaciones directas mantenidas por las delegaciones israelí y libanesa en la capital estadounidense durante el jueves y el viernes como “altamente productivas”. Asimismo, anunció que ambas partes retomarán los diálogos los días 2 y 3 de junio. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)