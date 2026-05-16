16 de mayo en la historia: el regreso de Fidel y los moncadistas del Presidio Modelo

En 1955, los revolucionarios liberados llegaron al puerto de Batabanó y fueron recibidos por una multitud en La Habana. También se recuerdan la fundación del periódico Hoy, la Ley 270 de playas públicas, la creación del campismo popular y la Fundación de la Naturaleza y el Hombre.

El 16 de mayo atesora múltiples hitos en la historia de Cuba, desde el regreso triunfal de Fidel Castro y los moncadistas tras su liberación del Presidio Modelo hasta la creación del campismo popular por iniciativa del Comandante en Jefe.

1955: Regreso de Fidel y los moncadistas

El líder revolucionario Fidel Castro Ruz y los moncadistas recién liberados del Presidio Modelo de la Isla de Pinos llegan al puerto de Batabanó en la motonave El Pinero. Los pobladores se congregan para ver a Fidel y a sus compañeros de lucha, antes de que tomen el tren para continuar hacia La Habana.

A las 7:45 de la mañana arriba a la Terminal de Ferrocarriles de La Habana el tren en que viajaban los revolucionarios, quienes son recibidos por una “emocionada multitud” en la que se encontraban combatientes de los hechos del 26 de julio de 1953, familiares de los caídos, dirigentes de la FEU, el Partido Ortodoxo, el Frente Cívico de Mujeres Martianas y otros combatientes revolucionarios.

La revista Bohemia reseñó: “A Fidel lo sacaron por la ventanilla y lo pasearon en hombros. Un grupo de mártires del Moncada desplegaron una bandera cubana y rompieron a cantar el himno nacional. Cientos de voces las acompañaron”.

Ese día, Fidel concede una entrevista al periodista Guido García Inclán en el espacio El periódico del Aire de la COCO; el periódico La Calle publica el Manifiesto al Pueblo de Cuba de Fidel Castro y los combatientes; y confiere otra entrevista a Agustín Alles Soberón, publicada en Bohemia el 22 de mayo de ese año.

1938: Nace el periódico Noticias de Hoy

Se publica el primer número del periódico Noticias de Hoy, editado por el Partido Socialista Popular al servicio de los intereses del pueblo. Antes de 1959, los gobiernos de turno prohibieron la publicación en varios momentos. Tras el triunfo de la Revolución, Hoy volvió a editarse hasta 1965, cuando se fusionó con Revolución para dar paso a Granma, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

1961: Nacionalización de las playas

El gobierno revolucionario cubano emite la Ley 270, que declara de uso público las costas y las playas de la nación, entendiendo por costa una zona de 100 metros de ancho a todo lo largo del litoral. Comienza así la nacionalización de los clubes exclusivos, un momento esencial contra la discriminación racial y social.

1963: Fidel en Leningrado

El Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz visita monumentos históricos de la Gran Revolución Socialista de Octubre y sostiene conversación con dirigentes del Partido de Leningrado.

1981: Creación del campismo popular

Por iniciativa del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz se crea el campismo popular con la inauguración de las seis primeras bases en la provincia de Pinar del Río, por su naturaleza no explotada e ideal para el excursionismo.

1994: Fundación de la Naturaleza y el Hombre

Es creada en La Habana la Fundación de la Naturaleza y el Hombre por el geógrafo, arqueólogo y espeleólogo Antonio Núñez Jiménez. Tras su muerte en 1998, la fundación adopta su nombre. La entidad propicia mediante la investigación y el desarrollo de programas el fomento de valores hacia una cultura de la naturaleza. Allí se encuentra el Museo de la Canoa, inaugurado en 1998, que atesora lo más importante de la expedición En Canoa del Amazonas al Caribe (1987-1988).

2009: Reflexión de Fidel

El líder cubano Fidel Castro Ruz escribe la reflexión Las señales inequívocas, donde expresa: “Nuestro país acumula una larga experiencia en la protección del pueblo en caso de desastres, epidemias y plagas u otras situaciones similares de carácter natural, accidental o intencional. Está igualmente probada nuestra invariable política de cooperación con otros pueblos”.

Agresión terrorista

En 1963 prosigue la ofensiva contra la LCB (Lucha Contra Bandidos) y se captura la banda de Jesús Ramón Real, “Realito”, quien inscribió atropellos y crímenes que lo situaron entre los bandidos más odiados del Escambray.

Palabra de Fidel

“Las relaciones de amistad y de hermandad entre los pueblos de Argelia y de Cuba florecerán. Trabajaremos y lucharemos por ese camino. Trabajaremos y lucharemos para hacer más estrecha la unión y la solidaridad entre los pueblos de Argelia y de Cuba.” (Discurso en el acto popular de despedida en la explanada de África, Argel, Argelia, 16 de mayo de 1972).

Fuente: ACN