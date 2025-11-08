Incautan fósiles de dinosaurios de 15 millones de dólares en Londres por caso de lavado de dinero

Las autoridades británicas incautaron este miércoles en Londres una valiosa colección de fósiles de dinosaurios como parte de una investigación por lavado de dinero vinculada al empresario chino Su Binghai.

Según informa The Times, los tres esqueletos –un estegosaurio y dos allosaurus–, con una antigüedad estimada entre 145 y 157 millones de años, fueron adquiridos en la casa de subastas Christie’s por un monto superior a los 15 millones de dólares.

La operación de embargo no se limitó a los restos prehistóricos. Junto con los fósiles, las autoridades procedieron a la incautación de nueve apartamentos de lujo ubicados en el centro de Londres, cuyo valor de compra ascendió a aproximadamente 23 millones de dólares. Asimismo, se confiscaron once obras de arte chino, que incluyen vasijas y espadas de bronce de la dinastía Ming, las cuales habían sido adquiridas en otra subasta por más de 500 000 dólares.

El marco legal aplicado en este caso presenta una particularidad. De acuerdo con lo establecido en una vista judicial celebrada el martes, la ley británica permite que el propio Su Binghai reciba una cuarta parte del valor total que se obtenga de la venta de todos los bienes incautados.

La investigación fue presentada por la Agencia Nacional contra la Delincuencia del Reino Unido (NCA), la cual está incrementando el uso de las llamadas “órdenes de riqueza inexplicable” como un instrumento civil para obligar a los investigados a demostrar el origen legítimo de sus fortunas. Sin embargo, los detalles específicos de la investigación llevada a cabo en Inglaterra contra Su no han sido revelados.

El caso trasciende las fronteras británicas. De acuerdo con información de Bloomberg, el magnate se encuentra bajo investigación en Singapur por un presunto fraude de 2 300 millones de dólares, considerado el más grande en la historia de ese país.

La orden de arresto en su contra fue retirada después de que se llegara a un acuerdo con las autoridades locales, mediante el cual Su cedió sus bienes al Estado. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)