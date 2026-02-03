Matanzas noqueó a Industriales y se acomodó en semifinal

La Habana.- COCODRILOS de Matanzas noqueó este lunes 11×0 en siete actos a Leones de Industriales, y puso 2-0 a su favor la semifinal de la 64 Serie Nacional de Beisbol.

En su feudo del estadio Victoria de Girón, al elenco yumurino le funcionó todo y al capitalino nada.

El partido parecía una sesión de entrenamiento del equipo anfitrión, que no cargaba presión alguna, pues lo acogía con ventaja de 1-0, ante un rival experimentado, pero con serias imprecisiones no asimilables en esta categoría del beisbol.

Los cocodrilos decidieron el juego con un racimo de seis anotaciones en la tercera entrada, ante las ofertas del abridor y derrotado Carlos Manuel Cuesta y los relevistas Giandy Gutiérrez y Julio Rodríguez.

Luis Ángel Sánchez encabezó el ataque yumurino de 12 jits, al irse de 3-2, con tres remolques y así apoyar la octava victoria del zurdo Yamichel Pérez, quien diseminó siete imparables en 6.0 innings, sin conceder boleto de libre tránsito.

¿Y los leones? Bien, gracias. Pésima producción ofensiva. En 16 innings llevan 15 consecutivos sin pisar el plato, pues la única anotación a su archivo la concretaron con un jonrón solitario de Yasiel Santoya en el primer episodio del juego inicial.

Y en el beisbol se gana con carreras.

Si la tropa del mentor Guillermo Carmona no sale de ese peligroso letargo madero en ristre, cuando a partir del miércoles reciban a su bien acoplado rival en el Coloso del Cerro, el cotejo no retorna al pantano.

Este domingo se inició el otro play off semifinal, con victoria 7×4 del anfitrión y monarca exponente Leñadores de Las Tunas ante Cazadores de Artemisa.

En el estadio Julio Antonio Mella, los tuneros perdían 2×4 en la parte baja de la quinta entrada frente al zurdo Geonel Gutiérrez. Pero se rebelaron y compilaron decisivo ramillete de cuatro rayitas.

Pegaron cinco jits consecutivos, los dos últimos biangulares de Henry Quintero y Luis Antonio Pérez.

De conservar el marcador favorable se encargó el abridor Garcés, quien tomó un segundo aire y controló mejor sus comandos, para tirar 6.0 innings con igual cantidad de ponches, cuatro imparables permitidos y se acreditó su victoria número 13, líder en la campaña.

Keniel Ferraz logró su séptimo salvamento. Ambos conjuntos disputarán este martes el segundo encuentro en el mismo escenario. (Tomado de Jit)