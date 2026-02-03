Ponderan Programa Materno Infantil en Cienfuegos

Cienfuegos, Cuba. – Problemas como el embarazo en la adolescencia y el bajo peso al nacer continúan en la atención de los profesionales que dirigen el Programa materno infantil en Cienfuegos.

Así trascendió en el programa radial Aquí el pueblo, donde la doctora Lairí García, Directora general de Salud, subrayó la importancia de la atención primaria con un seguimiento permanente a las embarazadas hasta llegar a la atención secundaria.

Manifestó preocupación por la política demográfica, el envejecimiento poblacional y la disminución de la natalidad con 63 nacimientos menos que en 2024, al mencionar la estadística del pasado año.

Las consultas de fertilidad, el banco de leche humana y el esquema de vacunación ocuparon el debate que coincidió en la necesidad de extender la promoción de salud a todas las áreas en pos del bienestar de los cienfuegueros. (Tomado de Radio Reloj)