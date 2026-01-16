Azucareros de Villa Clara a un triunfo de la epopeya en 64 SNB

La Habana.- AZUCAREROS de Villa Clara remontó, dejó al campo este jueves 8×7 a Toros de Camagüey y se ubicó apenas a un triunfo de concretar la hazaña de quedarse con el octavo boleto para la postemporada de la 64 Serie Nacional de Beisbol.

Con el partido debajo en el marcador, la combatividad de la escuadra del mentor Ramón Moré nunca decayó. Sus bates sonaron y sacó provecho al descontrol de los inexpertos relevistas rivales en el cierre, para lograr la victoria número 39 de la temporada.

Así, la escena quedó lista para el último partido de recuperación de la fase regular, en el cual visitará este sábado al ya eliminado Tigres de Ciego de Ávila, en el Estadio José Ramón Cepero.

Si vence, se lleva “el gato al agua”. Un fracaso reportaría la euforia en lares Pinar del Río.

En el cotejo de marras, los anfitriones iniciaron el noveno acto con cinco carreras de desventaja (2×7). Tensión en el graderío y asomos de felicidad en territorio de los Vegueros.

En la lomita por los agramontinos, el novato abridor Abel Begerano, quien intentaba firmar un juego completo. Pero él y dos jugadores de posición empleados como serpentineros rescatistas no pudieron conservar la diferencia.

Todo se decidió cuando el primer bate Ariel Díaz pegó sencillo que fletó dos anotaciones y luego par de pelotazos y otros tantos boletos con bases llenas les abrieron las puertas del homed a las anotaciones del remate. (Tomado de Jit)