Acogerá Cuba XV Coloquio y Festival Internacional Nicolás Guillén

La Habana, 3 feb.- Con el homenaje a instituciones culturales en Cuba y a paradigmas del universo literario, tendrá lugar el XV Coloquio y Festival Internacional Nicolás Guillén, del 13 al 15 de mayo en la capital cubana.

Encuentros académicos, conciertos, lectura de poemas y exposiciones conforman el programa del evento, compartido este lunes con la prensa desde la sede capitalina de la Fundación Nicolás Guillén, institución que convoca a la cita.

La inauguración reserva una conferencia del relevante poeta español y director del Instituto Cervantes, Luis García, en el Aula Magna de la Universidad de La Habana, y la actuación del Coro Nacional de Cuba, bajo la dirección de la maestra Digna Guerra.

Entre las actividades de esa primera jornada destaca una exposición de carteles diseñados por estudiantes y profesores del Instituto Superior de Diseño con curaduría de Eviel Ramos, uno de sus docentes, en la galería de la Facultad de Economía.

La cita rendirá tributo al centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro, al aniversario 95 de la publicación de Sóngoro Cosongo, de Nicolás Guillén, a los 90 años del asesinato de Federico García Lorca y del inicio de la Guerra Civil Española, así como a los 65 de fundada la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac).

Según declaraciones del director académico de la Fundación, Leonardo Sarría, se presentarán los títulos Buenos días Fidel, Sóngoro Cosongo con Motivos de son y España, publicados por Ediciones Sensemayá, en tanto la clausura reserva un momento especial con la actuación del Conjunto Folclórico Nacional de Cuba, desde la Sala Avellaneda del Teatro Nacional.

El primer día el evento se desarrollará en diversos espacios de la Universidad de La Habana, luego se trasladará a la Sala Villena de la Uneac, donde acontecerán paneles y conferencias en torno a la obra del Poeta Nacional de Cuba, al pensamiento del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, entre otras temáticas.

Sumado a ello, el encuentro rendirá tributo al son cubano, cuya práctica fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, e invitará el martes 12 en la Sala Caracol de la Uneac a la proyección del documental Lorca en La Habana, entre otras iniciativas.

Según comentó el presidente de la Fundación, Nicolás Hernández Guillén, la cita busca aproximar la obra del reconocido poeta cubano a las nuevas generaciones, quienes podrían enriquecerla con su visión crítica.

Lanzó, además, la convocatoria a participar en dos concursos de carteles, una destinada a estudiantes y otra a diseñadores y cartelistas del país, esta última organizada por el artista Pepe Menéndez, Premio Nacional de Diseño en 2021.

Hernández Guillén aprovechó el espacio para anunciar la celebración de un coloquio dedicado al poeta, ensayista y crítico literario cubano Ángel Augier, el viernes 10 de julio, en homenaje al aniversario 35 de la Fundación. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)