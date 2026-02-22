Marlies quinta en ómnium en Panamericano de Ciclismo

La Habana.- LA CUBANA Marlies Mejías tuvo un buen cierre en dos de las cuatro carreras del día, para asegurar el quinto escaño en la prueba de ómnium del Campeonato Panamericano Élite de Ciclismo de Pista, que transcurre en Santiago de Chile.

En el velódromo de Peñalolén, donde ya se ganó la clasificación a las Copas del Mundo de 2026, la antillana sumó 105 puntos en el evento que subieron al podio la mexicana Yareli Acevedo (148), la argentina Maribel Aguirre (131) y la colombiana Elizabeth Castaño (125).

La Mejías, quien se colgó sendas medallas de plata en las dos anteriores jornadas, inició la fecha con octavo puesto en el Scratch y sexto en Tempo Race, ambas a una distancia de 10 kilómetros (40 vueltas).

En la tarde-noche, en la prueba de Eliminación se incluyó entre las tres que lograron “salvarse” para discutir el embalaje final ante Acevedo y Castaño, quienes protagonizaron el uno-dos.

La Carrera por Puntos, cierre del ómnium, rigurosa por sus 80 vueltas al óvalo (20 km) y nueve esprines intercalados, fue una batalla en la que Marlies se mantuvo en la punta del lote, entró segunda en par de embalajes, y cuarta y quinta en otros dos para escalar al quinto peldaño general.

Este sábado, en la penúltima jornada, las mediofondistas tendrán su último compromiso con la Carrera por Puntos del programa, con idénticas exigencias y distancia, en la que la cubana puede despedirse con otra medalla, aunque su principal objetivo lo cumplió, ganar cupo para las Copas del Mundo e iniciar su proceso clasificatorio olímpico. (Tomado de Jit)