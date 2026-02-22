Cecilia Ruíz Rivero, una educadora santacruceña reincorporada enamorada de su profesión

Santa Cruz del Sur, 21 feb.- Cecilia Ruíz Rivero, maestra jubilada y reincorporada a las tareas educativas, expresó que no puede estar distanciada de la profesión, a la que ha dedicado 55 años por sentir amor por el útil quehacer que comenzó a desempeñarlo muy joven por seguir el ejemplo de su inolvidable profesora.

Cuando transita por la vía pública y quienes fueron sus alumnos la saludan, afirma sentirse animada y reconocida. Ellos, a pesar de haber transcurrido mucho tiempo, la continúan valorando por su genial profesionalidad y carisma.

En el actual curso escolar 2026-2027 dedicado al Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, la septuagenaria formadora le da mucha importancia al proceso docente educativo a pesar de las carencias materiales. Permite conocer las características individuales de los alumnos para su mejor aprendizaje, manteniendo el vínculo con la familia y la comunidad, señaló.

La Licenciada en Enseñanza Especial trabajó por varios periodos lectivos en la institución educativa Tania La Guerrillera, única de su tipo en esa especialidad en estos predios, donde impartió clases y ocupó responsabilidades como jefa de ciclo, subdirectora y directora, etapa imborrable en su trayectoria magisterial.

Ruíz Rivero, también Máster en Educación Especial, cumple la tarea de maestra ambulatoria en el hogar del pequeño Maiko Viamonte Delgado, como integrante del colectivo docente de la escuela primaria Ignacio Agramonte.

Cada mañana es acogida con respeto y cariño por el discípulo y sus familiares. Destacó que el pionero de pañoleta roja está en quinto grado. Por problemas de salud no puede asistir al centro como otros niños, pero su aprendizaje avanza favorablemente. Subrayó que entre ambos se ha creado un maravilloso vínculo.