El honor, el deber, y el derecho de defender a Cuba

En el contexto del Día Nacional de la Defensa, el Presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, estuvo presente este viernes en la mañana, en el Ejercicio Demostrativo de acciones del Ministerio del Interior para enfrentar situaciones de alto riesgo. En la jornada, cuyo propósito fue ejecutar e intensificar la preparación práctica de las fuerzas de la institución en el cumplimiento de sus misiones y funciones específicas, el dignatario conversó con un grupo de jóvenes.

«Estamos en un momento decisivo», expresó el Jefe de Estado a estudiantes del Instituto Superior del Ministerio del Interior Eliseo Reyes Rodríguez (Capitán San Luis), quienes se encontraban realizando un Ejercicio Demostrativo de arme, desarme, y tiro con armamento de infantería.

Ante los futuros profesionales, el dignatario se interesó por cómo marchan los estudios; desde cuántos días hace que se vienen alistando; y si les parecen bien, interesantes y de calidad las jornadas de preparación combativa que ellos están teniendo.

En el encuentro, el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República pudo apreciar cómo cada joven mostraba sus habilidades durante el Ejercicio. Y seguidamente saludó a cada alumna y alumno, en una mañana que también contó con la presencia del ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (far), general de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera; así como con el ministro del Interior (Minint), general de Cuerpo de Ejército Lázaro Alberto Álvarez Casas –ambos, miembros del Buró Político.

Una vez concluido el Ejercicio, resultó hermoso escuchar el sentir de cuatro estudiantes, quienes compartieron con el equipo de prensa de la Presidencia de la República ideas alusivas al momento actual de la nación, y a lo que significa prepararse ante la acrecentada agresividad del imperialismo estadounidense.

Roxaura Hernández Utria, alumna de cuarto año del Instituto Superior del Minint, y futura Licenciada en Derecho, destacó el valor de estas horas de preparación.

Ella habló sobre la importancia que hay en que las nuevas generaciones estén listas en tanto son «el futuro de nuestra Revolución». Y sobre la idea compartida por el Presidente Díaz-Canel acerca del momento decisivo que vive Cuba, Roxaura reflexionó: «Creo que estamos viviendo momentos muy difíciles». Lo dijo atendiendo a que el enemigo jurado de la Revolución no esconde sus intenciones de subyugar al país caribeño.

«Por eso –recalcó– los jóvenes nos estamos preparando: porque no se lo vamos a permitir». La cadete trajo a colación el legado de Fidel, la razón especial de que este año sea el del centenario de su natalicio, y ratificó la voluntad de «enfrentar cualquier tipo de amenaza que venga de parte del enemigo».

En la misma línea de pensamiento, el cadete Yosuanis Cueva Tejera afirmó: «La preparación es muy importante para nosotros, porque así adquirimos habilidades, cierta destreza, tanto en el campo como con el armamento». En su opinión, familiarizarse con prácticas de combate es importante porque ellos, los jóvenes, son el relevo de la Patria.

«Mi posición de joven cubano –dijo a los reporteros– es estar siempre firme». Yosuanis habló con claridad de estar «al pie de la batalla, y en combate por la Revolución». También hizo hincapié en que «estamos en un momento decisivo, porque el imperialismo amenaza constantemente. Son grandes amenazas. Pero nosotros siempre nos estamos preparando para cualquier tipo de agresión».

Leyanet González Nohaya agradeció por la presencia, en el Ejercicio Demostrativo, del Presidente Díaz-Canel; comentó que la preparación suya y de sus compañeros es algo consustancial a la carrera de estudios; y habló de estremecimientos y de firmezas, de fibra de mujeres como Mariana Grajales, cuya evocación resultó inevitable por tratarse de una jornada como la de este viernes.

De eficientes y sumamente válidas calificó Brenda Espinosa Chaviano estos momentos de preparación, porque muchos conocimientos, adquiridos con anterioridad, han podido validarse con la práctica.

«Es todo un honor –valoró– que el Presidente nos haya visitado, y que pueda ver de qué forma nos preparamos los jóvenes para la defensa del país». Ella, además, recordó la idea martiana de los pinos nuevos que se abren paso y que llevan en sí el relevo. Y fue enfática: «Es un honor, un deber, e incluso un derecho» defender a Cuba, porque se trata del «suelo patrio donde nacimos, y tenemos que cuidarlo». (Tomado de Granma)