Cuba pierde el invicto en Panamericano de softbol

Montería, Colombia: ARGENTINA demostró su potencial en el softbol masculino, al derrotar 6-0 a Cuba, en la tercera jornada del XIII Campeonato Panamericano que tiene lugar en esta ciudad.

Los dirigidos por Leonardo Cárdenas no pudieron pegar imparables ante los dos lanzadores que utilizaron los sudamericanos, Matias Etchervers y Pablo Migliavaca, y apenas llegó a la inicial Yesander Rodríguez por pelotazo. Además, recetaron 11 ponches.

Tampoco el principal lanzador cubano, Alain Román pudo aguantar a la fuerte tanda rival, en 4 entradas de labor le anotaron seis limpias, con ocho imparables y solo pudo retirar a tres bateadores por la vía de los strikes. El avileño sumó su primer descalabro del certamen, pues había conseguido los tres triunfos de su equipo.

Al término del desafío, que resultó el sexto éxito de la albiceleste ante Cuba sin la sombra del revés en los últimos ocho años, Alberto Gurrinieli, mentor del conjunto, elogió el desempeño de los antillanos, quienes generalmente le dan buenos encuentros a los monarcas mundiales del 2019.

“Somos viejos conocidos, Cuba siempre es Cuba, tiene sus armas, este juego se abrió un poco más, pero en la historia siempre hemos tenido partidos muy apretados, muy difícil de resolver. Creo que la clave estuvo en el trabajo exacto de nuestros lanzadores y la ofensiva, que le pudo atacar rápido a Alain”.

Por los cubanos tuvo la posibilidad de debutar el lanzador Yosvani Cárdenas, quien en una entrada no permitió indiscutibles, regaló un boleto y propinó un ponche. El habanero aseguró estar listo para ayudar al equipo en la súper ronda.

“Estaba con muchas ganas de lanzar, me dieron la oportunidad y la traté de aprovechar. Lo importante es que el equipo gane, y para eso mantenemos el juego colectivo que es fundamental”.

A partir de este martes se jugará la súper ronda, a la que accedieron los tres primeros lugares de cada llave. El elenco cubano, que debuta en esta fase decisiva frente Venezuela, actual campeón mundial, avanza con 1-1 en el grupo A, mientras Argentina llega con 2-0, y Panamá, que se llevó el otro boleto con 0-2. (Tomado de Jit)