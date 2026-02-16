Licenciada en Cultura Física santacruceña cumple misión Internacionalista en Venezuela

Santa Cruz del Sur, 16 feb.- La Licenciada en Cultura Física Ermilia Viera Rodríguez cumplió misión Internacionalista en la República Bolivariana de Venezuela en dos oportunidades. Viajó hacia la hermana nación en 2004. En los cerros de Caracas, donde reside numerosa población, desempeñó la importante labor. En ese entorno formó parte del Programa Barrio Adentro como profesora de deportes en la comunidad El Limón, recibiendo apoyo de profesionales de la Salud Pública de la Isla.

Aunque era la primera vez en ese entonces que se implementaba la actividad por la misión deportiva cubana, los residentes del lugar la aceptaron muy bien. Por los logros en el quehacer la fémina es propuesta para formar parte del colectivo de la Dirección Nacional de la solidaria tarea.

A partir de ese momento se encargó de asesorar y supervisar las labores de los profesores de Cultura Física en parroquias y varios Estados bolivarianos. Evocó emocionada el referendo revocatorio del Sí sobre el No para la elección Comandante Hugo Chávez Frías como presidente de la nación por gran parte de su pueblo. La victoria del inolvidable líder, destacó, fue determinante para la continuidad de la Revolución Venezolana en ese histórico momento.

Posteriormente Ermilia vuelve a la tierra de Simón Bolívar a finales de 2012 donde se mantuvo hasta inicios de 2015. La profesora de Cultura Física Física prestó colaboración en el municipio Sucre, del Estado de Zulia. Resaltó que lo desarrollado en ese período por la parte deportiva y médica resultó de igual manera relevante.

Viera Rodríguez, máxima funcionaria del Instituto de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) en Santa Cruz del Sur, expuso que conserva en la memoria los momentos alegres en la República Bolivariana, entre los que sobresale la hermandad compartida con venezolanos y cubanos. Y el más triste la muerte del Comandante Hugo Chávez Frías. Venezuela, afirmó, forman parte de su vida.