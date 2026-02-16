En marcha Campaña de Declaración Jurada

La Habana, Cuba. – La Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) realiza diferentes acciones para mantener informados a los contribuyentes sobre sus obligaciones, cumpliendo con lo establecido en la Ley 113 del Sistema Tributario y su decreto 308.

El proceso, que tiene lugar cada año, comprende la declaración y pagos masivos de uno o varios tributos, según los respectivos plazos y lo establecido por la Ley, ya sea para personas naturales o jurídicas.

El período de pago es entre enero y el 30 de abril con bonificación de un 5%, si se ejecuta antes del 28 de febrero; el contribuyente está en la obligación de declarar acogiéndose a la verdad, de lo contrario, se le aplica una sanción.

Entre los actores sujetos a prestar declaración jurada se hallan los trabajadores por cuenta propia, los usufructuarios y propietarios de tierra, artistas, comunicadores sociales y diseñadores. (Tomado de Radio Reloj)