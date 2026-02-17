Díaz-Canel denuncia el intento brutal de EE.UU. por asfixiar al pueblo cubano (+ Video)

Moscú, 16 feb.- El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha denunciado el intento brutal de EE.UU. de asfixiar energéticamente al pueblo de su país y ha agradecido a los dirigentes africanos por rechazar esta presión sobre la isla.

“Agradecemos la aprobación por los mandatarios africanos de la resolución de condena al bloqueo de Estados Unidos, que volvió a reclamar la exclusión de Cuba de la unilateral Lista de Estados patrocinadores del terrorismo”, escribió el mandatario.

“Su valor es mayor en estos tiempos de intento brutal de EE.UU. de asfixiar energéticamente a todo nuestro pueblo”, agregó.

El domingo, la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana aprobó, por 17.ª ocasión consecutiva, una resolución que condena el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos contra Cuba. El documento adoptado incluye el llamado explícito del organismo africano a retirar a la nación caribeña de la unilateral e injustificada lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo, subrayando el carácter arbitrario de dicha designación.

El 29 de enero, el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que declaraba la emergencia nacional ante la supuesta amenaza inusual y extraordinaria que, según Washington, representaría Cuba para la seguridad del país norteamericano y la región. El texto acusa al Gobierno cubano de alinearse con numerosos países hostiles, de acoger a grupos terroristas transnacionales, como Hamás y Hezbolá, y de permitir el despliegue en la isla de sofisticadas capacidades militares y de inteligencia de Rusia y China.

Sobre esas bases, se anunció la imposición de aranceles a los países que vendan petróleo a la nación antillana, a lo que se suman amenazas de represalias contra aquellos que actúen a contravía de la orden ejecutiva de la Casa Blanca. Posteriormente, el inquilino de la Casa Blanca reconoció que su Administración mantiene contactos con La Habana e indicó que se proponen llegar a un acuerdo, aunque calificó al país caribeño de nación en decadencia que ya no cuenta con Venezuela para sostenerse.

Estas palabras tienen lugar en medio del bloqueo económico y comercial que mantiene EE.UU. contra Cuba desde hace más de seis décadas. El embargo, que afecta gravemente a la economía del país, fue ahora reforzado con numerosas medidas coercitivas y unilaterales por parte de la Casa Blanca.

“Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer. Cuba no agrede, es agredida por EE.UU. hace 66 años, y no amenaza, se prepara, dispuesta a defender a la patria hasta la última gota de sangre”, manifestó el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.

“Esta nueva medida evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales”, afirmó el mandatario. Todas las acusaciones infundadas de Washington han sido rechazadas sistemáticamente por La Habana, que ha advertido que defenderá su integridad territorial. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)