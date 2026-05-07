Largos apagones causan irritabilidad en la población de Santa Cruz del Sur

Aunque las causas son entendibles —bloqueo energético, años de explotación de las termoeléctricas y falta de combustible—, los cotidianos cortes de electricidad generan malestar entre los santacruceños. Mientras tanto, el país avanza en la instalación de paneles fotovoltaicos y en el refinamiento de petróleo cubano.

Los largos y cotidianos apagones están generando irritabilidad en la población de Santa Cruz del Sur. Las causas son entendibles, pero el malestar crece entre los residentes de este territorio del sur camagüeyano.

Entre las razones más acuciantes se encuentra el cerco energético impuesto por el bloqueo imperialista, que impide la entrada de suficiente petróleo a la Isla, así como los años de explotación de las termoeléctricas con crudo cubano.

A pesar de las dificultades, cientos de hombres trabajan intensamente para garantizar el servicio eléctrico, aunque sea por pocas horas. Mientras la población duerme con ventiladores conectados a la corriente o recargables —en los casos que han logrado adquirirlos—, los electricistas resuelven averías e interrupciones inesperadas en tiempo récord.

Como ya fue anunciado por el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, los científicos cubanos descubrieron cómo refinar el petróleo de la Mayor de las Antillas, otra victoria frente al genocida bloqueo. También es vital el solidario apoyo de las naciones hermanas de Rusia y China.

De manera intensa se labora en la colocación de paneles solares en centros de trabajo y en patios fotovoltaicos. En muchos lugares de la Isla ya se han instalado sistemas que funcionan con energía limpia, aportando al Sistema Electroenergético Nacional. Similar tarea se acomete en otros entornos con el objetivo de cambiar la matriz energética.

No es una quimera, sino un objetivo trazado para progresar, que continúa con bastante celeridad para arrancarle otro pedazo al problema, el cual no solo provoca malestares y disgustos a los que residen en esta geografía del sur camagüeyano.

El pueblo busca alternativas como la leña y el carbón para cocinar los alimentos, sin dejar de confiar en los máximos dirigentes de la Revolución Cubana.

Por Raúl Reyes Rodríguez