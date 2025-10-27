Presidente de Zona de Defensa Sur santacruceño expone medidas ante próximo meteoro

Santa Cruz del Sur, 26 oct.- Fidel Sosa Pérez, experimentado presidente de la Zona de Defensa 301307 del Consejo Popular Sur de la ciudad cabecera santacruceña dio pormenorizados detalles para salvar vidas humanas, recursos de familias y del estado ante la amenaza cada vez más cercana del huracán Melissa de penetrar por el Oriente de la isla entre lunes y martes de la entrante semana.

En el encuentro efectuado este sábado en el Centro de Exploradores Marinos enclavado en la comunidad de La Playa, participaron el General de Brigada Ricardo Junco Pimentel y Nereysi Gutiérrez Labrada, jefe de dirección de la defensa del Gobierno y coordinador de programas sociales de ese Órgano en la provincia, en igual orden.

También lo acompañaban Yuliet Castellanos Victoria y Erick de Gotor Barrio, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y coordinador de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), respectivamente en los predios camagüeyanos.

Sosa Pérez explicó que cuenta con diez circunscripciones y varios Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en los Repartos Jacinto González, Fernando del Toro y el poblado del litoral costero en los que delegados de circunscripción y presidentes de la estructuras de vigilancia a nivel de barrio están activados.

Resaltó que serán evacuadas de La Playa 41 personas hacia el centro de protección organizado en el Instituto Politécnico de Economía Raúl Rodríguez Moreno de la cabecera municipal y más de 230 irán hacia viviendas de familiares.

En los demás lugares del CP Sur proclives a inundación, afirmó el funcionario que nadie quedará desamparado, tampoco sus recursos y bienes personales. A la vez se llevarán a refugios seguros las embarcaciones privadas y de la Empresa Pesquera Industrial Sureña (EPISUR) de esta demarcación.