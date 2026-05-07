Bañistas en Brasil captan un extraño “tsunami de nubes” sobre el mar

El fenómeno ocurrió en la playa de San Lorenzo, estado de Sao Paulo. Los videos compartidos en redes sociales muestran una gigantesca nube que avanzaba sobre el océano y provocó comentarios como “parecía el fin del mundo”.

Bañistas de la playa de San Lorenzo, en el estado de Sao Paulo (Brasil), vivieron un momento de asombro el pasado sábado al observar una gigantesca nube que se extendía sobre el mar.

Los videos del fenómeno fueron compartidos en redes sociales y rápidamente se hicieron virales. “¿Esto es una tormenta?”, “nunca había visto algo así”, “parecía el fin del mundo”, fueron algunos de los comentarios de los presentes.

Una turista describió la imponente formación como un “tsunami de nubes”, una expresión que resume la magnitud del espectáculo natural.

Las imágenes muestran una densa pared de nubes avanzando horizontalmente sobre el océano, un fenómeno meteorológico poco frecuente que suele asociarse a frentes de ráfagas o nubes de tempestad.

Por RT en español