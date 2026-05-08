OMS confirma que brote de hantavirus en crucero es por cepa Andes, la única que se transmite entre humanos

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó que la variante detectada en el MV Hondius es el virus de los Andes, capaz de un contagio limitado de persona a persona. Se han reportado ocho casos vinculados a la embarcación, con tres fallecidos, aunque el riesgo para la población global es bajo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó este jueves que el brote de hantavirus registrado en el crucero MV Hondius, de bandera neerlandesa, corresponde al virus de los Andes, una variante presente en América Latina que es “la única conocida capaz de una transmisión limitada entre humanos”, según explicó su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en rueda de prensa.

El brote mantiene en vilo a la comunidad internacional, especialmente después de que se reportaran varios fallecidos y decenas de personas expuestas a bordo de la embarcación, que cubría la ruta entre Ushuaia (Argentina) y Cabo Verde, en África occidental, con destino final previsto en las Islas Canarias.

Ocho casos vinculados al crucero

Hasta el momento, la OMS ha identificado un total de ocho casos vinculados al crucero. De ellos, cinco han sido confirmados como hantavirus mediante pruebas de laboratorio, mientras que los otros tres permanecen como casos sospechosos. Los pacientes fueron evacuados a Sudáfrica, Países Bajos, Suiza y Alemania. Tres de los afectados fallecieron: un hombre murió a bordo el 11 de abril; su esposa falleció el 26 de abril en Sudáfrica; y otra mujer murió el 2 de mayo en el barco. Actualmente, tres personas continúan hospitalizadas: dos en estado estable y una en cuidados intensivos en Johannesburgo.

El virus de los Andes: único por su transmisión entre humanos

El virus de los Andes (ANDV) es una cepa del hantavirus que se encuentra principalmente en América del Sur y es la única que ha demostrado capacidad de transmitirse de persona a persona. En brotes anteriores, el contagio entre humanos se ha dado sobre todo en contextos de contacto estrecho y prolongado, especialmente entre miembros del mismo hogar, parejas sentimentales y personal sanitario. Tedros Adhanom señaló que “parece ser el caso en la situación actual”.

La infección por hantavirus se adquiere principalmente por contacto con la orina, heces o saliva de roedores infectados. En el caso del virus de los Andes, el roedor reservorio es el ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus), típico del cono sur del continente. El período de incubación puede oscilar entre una y seis semanas, lo que, según advirtió la OMS, “hace posible que se notifiquen más casos en los próximos días”.

Riesgo bajo para la población mundial, según la OMS

A pesar de la gravedad de los hechos, el director general de la OMS enfatizó que se trata de “un incidente grave”, pero que la institución evalúa el riesgo para la salud pública como bajo, tanto para la población general como para los residentes de las islas Canarias, donde está previsto que el buque atraque en las próximas horas.

España aceptó recibir la embarcación tras una solicitud de la OMS. Los contagiados ya fueron evacuados a Países Bajos, país de origen del barco, mientras que el resto de los pasajeros desembarcarán en la isla de Tenerife, desde donde serán trasladados a sus países de origen.

Mientras tanto, las autoridades sanitarias internacionales mantienen activos los protocolos de vigilancia epidemiológica, seguimiento de contactos y aislamiento de posibles casos, para evitar una propagación mayor del brote.

Con información de RT y OMS