La tríada médica, potente eslabón cubano en Dakar 2026

Dakar, 8 nov.- Sin margen a dudas, constituye un eslabón vital la presencia de la llamada tríada médica en una escuadra deportiva, máxime si acompaña a jóvenes menores de 18 años con tan poca maestría, como los 12 inscritos por Cuba en los Juegos Olímpicos de la Juventud con sede en esta capital.

Esta fusión de médico, fisioterapeuta y psicólogo, existe solamente en el sistema deportivo cubano, y constituye un elemento capaz de reunir y responder a todos los factores que contribuyen al rendimiento del atleta.

Nos consta el reconocimiento aquí de ese indispensable trío cubano, por parte de muchos especialistas de otras naciones en labores similares, incluso de potencias en el deporte a nivel mundial.

«El doctor debe garantizar el estado y rendimiento en materia de salud, ante las exigencias competitivas», explicó a JIT el doctor Juan Carlos Díaz Peña, al frente de la tríada.

El galeno aseveró que la delegación llegó en óptimo estado de salud, con todas las medidas sanitarias tomadas dadas las exigencias del lugar al que se asistiría.

«Ante la corta edad biológica y deportiva de los atletas, se hizo hincapié en cómo afrontar la alimentación tradicional aquí en Dakar, para que no les afectara nada, y en el binomio trabajo-descanso», aseveró.

Entre los casos atendidos por el doctor Díaz Peña, destaca el de la jugadora de beisbol5 Adis Yudith Espinel, quien se enfermó al segundo día de llegar a la urbe senegalesa, y debió ser hospitalizada hasta el retorno a Cuba.

Entonces, el médico se enroló en la doble función de cuidarla en ese centro hospitalario, y trasladarse a la villa e instalaciones deportivas para mantener la atención sobre los restantes atletas.

Entretanto, la fisioterapeuta Yuleidys Fernández Carballosa refirió que ella no se encarga solamente de trabajar con las lesiones del atleta, sino también en funciones de prevención.

«Tengo una labor de fisio-profilaxis y debo estar al tanto de las molestias que puede presentar cada atleta, máxime con este grupo de jóvenes», acotó.

Carballosa fue pieza clave, entre otros sucesos, del buen desempeño de la jugadora de beisbol5 Rachel Medina, quien se lesionó seriamente un hombro.

Con la ausencia obligatoria de Espinel, si Medina no se recuperaba, Cuba no hubiese obtenido ese histórico cetro olímpico, pues entonces quedaban apenas dos chicas listas, y en esta veloz modalidad beisbolera, el reglamento competitivo precisa que un set incluya a tres.

«Yo debo garantizar el estado óptimo mental del deportista, para que alcance las metas propuestas. Dada la juventud e inexperiencia de estos chicos, hay que trabajar más a fondo», explicó la psicóloga Danays Montero Torres.

Destacó, además, que es la primera vez que se enfrenta a una situación de este tipo.

«Desde el punto de vista psicológico, ningún atleta se comporta igual en el entrenamiento, cuando se acerca la competencia y en el momento de disputar su prueba. Los valores en los tests pueden variar», finalizó.

La psicóloga situó como principal caso de atención, hasta el momento, el que enfrentó con la joven Heylis Núñez, inicialista del equipo de beisbol5. (Tomado de JIT) (Fotos: Calixto N. Llanes)