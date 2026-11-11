Santa Cruz del Sur dinamiza sus espacios rumbo al aniversario 68 de la Revolución (+ Fotos)

Santa Cruz del Sur, 11 nov.- Alexei Prado Prado, primer secretario del Comité del Partido Comunista de Cuba (PCC) en el territorio, realizó un recorrido este martes por distintas áreas de la cabecera municipal, como parte del chequeo de las tareas de embellecimiento e higienización en saludo al aniversario 68 del triunfo de la Revolución, efeméride que tendrá a esta demarcación como sede del acto provincial.

El primer sitio visitado fue la Plaza 28 de Septiembre, en la que se encontraban laborando trabajadores de la brigada de Servicios Comunales. En el control del quehacer estuvo presente Enrique González Guerra, director de la entidad, con quien se analizaron otras acciones a llevar a cabo en el lugar para mejorar su imagen con vistas a la importante celebración.

Hasta la Pista Central, donde fue aprobado el proyecto recreativo Pista Parque, llegó el dirigente político acompañado por funcionarios del PCC, del Gobierno, de organismos, entidades y trabajadores no estatales. Allí se orientó aportar mayor colorido y belleza al espacio con el concurso de los actores económicos locales, aunque se puntualizó la necesidad de definir de inmediato los convenios contractuales entre las partes involucradas.

Luego, parte de la comitiva se dirigió hasta el Centro de Telecomunicaciones, la pescadería de la Empresa Pesquera Industrial de Santa Cruz del Sur, el cine Najasa, el parque infantil y la antigua escuela primaria Algérico Lara Correa —hoy devenida Centro Universitario Municipal—, donde se acometerán labores de embellecimiento y reconstrucción.

Celebrar esta efeméride y acoger el acto provincial representa para los santacruceños un alto compromiso productivo, político y social, el cual ratifica la obra de justicia social de la Revolución y moviliza al pueblo en la transformación integral de su entorno con vistas a esta histórica fecha.