Octubre 2026, el más cálido jamás registrado a nivel mundial: tercer mes consecutivo en el que se superó el umbral de 1,5 grados

La Habana, 8 nov.- Octubre de 2026 fue el octubre más cálido registrado a nivel mundial, con una temperatura media de 1,75 grados Celsius por encima del nivel preindustrial (1850-1900). Así lo anunció el servicio meteorológico de la Unión Europea, Copernicus. Fue el tercer mes consecutivo en el que se superó el umbral de 1,5 grados.

Es prácticamente seguro que la temperatura media global en 2026 superará en más de 1,5 grados el nivel preindustrial, superando el límite más ambicioso establecido por el Acuerdo de París sobre el clima. Con un rango proyectado de 1,56 a 1,61 grados, 2026 se convertiría en el segundo año calendario, después de 2024, en superar el umbral de 1,5 grados.

Según Copernicus, es muy probable que 2026 sea el segundo año más cálido registrado, con una probabilidad aproximada del 80 %. Existe un 20 % de probabilidad de que iguale o supere a 2024, actualmente el año más cálido registrado. También se proyecta que la temperatura media global para el período de cuatro años 2023-2026 supere los niveles preindustriales en más de 1,5 °C.

En octubre, las temperaturas de la superficie del mar se mantuvieron excepcionalmente altas. Fuera de las regiones polares, la temperatura media de la superficie del mar alcanzó los 20,95 °C, la temperatura más alta jamás registrada en octubre, superando el récord anterior establecido en octubre de 2023.

En el Pacífico tropical, donde las condiciones de El Niño continuaron intensificándose, la anomalía mensual de la temperatura de la superficie del mar en la región de El Niño 3.4 alcanzó un máximo histórico de 3,21 °C, superando los picos observados durante episodios anteriores de El Niño intenso.

Mientras tanto, Europa experimentó su segundo octubre más cálido registrado. A diferencia de septiembre y gran parte del verano, las temperaturas experimentaron las desviaciones más significativas respecto al promedio en Europa del Este y Escandinavia, mientras que las anomalías positivas de temperatura fueron más limitadas en gran parte de Europa Occidental y Central.

Los caudales de los ríos, especialmente en el Rin, el Danubio y el Vístula, se mantuvieron excepcionalmente bajos en gran parte de Europa Central y Oriental. Sin embargo, en algunas zonas de Europa Occidental, los caudales se recuperaron gracias a la disminución de la sequía en octubre en comparación con septiembre.

Las fuertes lluvias e inundaciones afectaron a varios países, entre ellos el Reino Unido, Irlanda, España, Grecia y Turquía. (Fuente: ANSA) (Tomado de CubaSí)