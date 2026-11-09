Ruido entre las olas: la leyenda que mantiene viva la memoria del huracán de 1932 (+ Fotos y Post)

Nov, 2026.- Una vieja leyenda describe el brotar de un tenebroso ruido en la franja marítima de Santa Cruz del Sur, el cual, aseguran, nace cada 9 de noviembre.

Gritos y lamentos, dicen los viejos pescadores, se expanden sobre la espuma salitrosa que, empujada por el viento del sur, salta por encima del largo muro de cemento que se erige como guardián en el litoral del poblado de La Playa, arrasado hace exactamente 94 años por el descomunal huracán de 1932.

#SantaCruzDelSur: Una localidad. Dos aniversarios 94 años del evento hidrometeorológico más letal en la historia de Cuba

18 del huracán Paloma (✍️: Luis Enrique Ramos/Coordinador de la Comisión de Historia en la Sociedad Meteorológica de #Cuba) https://t.co/xNJsE9rf4Q — RadioSantaCruz (@RadioSantaCruz_) November 9, 2026

Por las playas andan sin descanso, en busca de un lugar sagrado donde encontrar la paz, los espíritus de niños, jóvenes y adultos a quienes quitó la vida aquel fenómeno atmosférico con vientos de más de 200 kilómetros por hora. La cifra oficial registró más de mil fallecidos y unos dos mil sobrevivientes a duras penas.

El monumento erigido a las víctimas de este trágico suceso expresa la desesperación y la agonía de las familias del antiguo entorno habitacional costero. El desamparo del gobernante de turno, el mal recordado Gerardo Machado («El asno con garras»), conllevó a que gran parte de aquella vecindad quedara prisionera entre marejadas, empalizadas, lluvia y frío.

Fue este uno de los más intensos ciclones tropicales en la historia de la meteorología en Cuba. Hasta el 2020 era el único meteoro de categoría cinco formado en el Atlántico en el onceno mes.

El desastre natural provocado fue el peor del siglo XX en la isla. Tanto fue así que las lágrimas de huérfanos y familias enlutadas no las pudo secar el consuelo, acompañándolos hasta la vejez.

Muchas son las historias de lamentaciones y sollozos recogidas en los testimonios de los sobrevivientes de aquel inolvidable hecho que dejó truncada su felicidad y sembró una infinita estela de amargura en sus almas. Físicamente, esos santacruceños ya no están, pero la valentía de haber narrado lo experimentado entre el miedo y la incertidumbre merece, una vez más, respeto eterno. (Fotos: Ángel Armando García Cañete/Facebook, Miguel Vázquez/Facebook y del archivo del triste suceso)