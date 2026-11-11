La Tierra tiene una nueva miniluna, que permanecerá hasta diciembre

La Habana, 11 nov.- La Tierra capturó una nueva miniluna que la acompañará hasta diciembre. Se trata de 2026 QQ8, un cuerpo celeste de apenas dos metros de diámetro que fue observado por primera vez en agosto, después de haber ingresado en órbita alrededor de nuestro planeta en abril.

El descubrimiento fue anunciado por el Centro de Planetas Menores (MPC) de la Unión Astronómica Internacional.

Este objeto tarda 359 días en completar una órbita alrededor del Sol y se acerca a la Tierra aproximadamente una vez cada diez años.

Sin embargo, en esta ocasión pasó tan cerca que quedó atrapado por la fuerza gravitacional de nuestro planeta.

Según el Centro de Planetas Menores, durante su permanencia la distancia mínima entre QQ8 y la Tierra será de unos 568.000 kilómetros, aproximadamente 177.000 kilómetros más que la distancia que separa a nuestro planeta de la Luna.

Incluso en el caso de que QQ8 se acercara lo suficiente como para entrar en trayectoria de colisión con la Tierra, casi con seguridad se desintegraría en la atmósfera antes de llegar a la superficie.

La naturaleza de 2026 QQ8 no estuvo clara desde el principio.

Inicialmente, los astrónomos consideraron la posibilidad de que se tratara de un fragmento de origen artificial, quizás perteneciente a un antiguo cohete o satélite.

Para obtener más información, se realizaron nuevas observaciones con el telescopio de 2,2 metros de la Universidad de Hawái y el Lowell Discovery Telescope.

Los resultados permitieron descartar la hipótesis de que fuera basura espacial y apuntaron, en cambio, a un origen natural. Por lo tanto, 2026 QQ8 podría ser un pequeño asteroide, aunque por el momento el Centro de Planetas Menores lo define genéricamente como un “objeto”. (Fuente: ANSA) (Tomado de Cubasí)