Cepal promoverá en Cop-31 la adaptación al cambio climático como estrategia de desarrollo

Santiago de Chile, 11 nov.- La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) informó este martes en Chile que promoverá en la COP-31 la adaptación al cambio climático como estrategia de desarrollo y la cooperación para impulsar la acción medioambiental regional.

Desde su sede central, ese mecanismo de la ONU precisó que en la reunión de Türkiye pondrá énfasis en la implementación del Acuerdo de Escazú y la protección de las personas defensoras del entorno.

En un comunicado, el organismo señaló que en la trigésimo primera Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP-31) insistirá en la necesidad de reducir vulnerabilidades y abrir nuevas vías de inversión, innovación y empleo.

La adaptación, señaló la Cepal, no consiste únicamente en responder a emergencias, sino que es una decisión económica estratégica para proteger los avances del desarrollo.

De acuerdo con estimaciones de su más reciente informe, de mantenerse la trayectoria actual de las políticas climáticas, el Producto Interno Bruto regional podría disminuir en siete por ciento hacia 2050.

Otro documento publicado en septiembre reciente, precisa que un episodio extremo podría significar la caída en dos puntos porcentuales de la economía regional y aumentar la pobreza en 4,8 millones de personas a finales de la década actual.

Adaptarnos al cambio climático implica proteger la productividad, anticipar riesgos para las finanzas públicas y crear mejores condiciones destinadas a la inversión y la innovación.

Asimismo, avanzar en una economía circular y fortalecer la cooperación regional es fundamental para un desarrollo más resiliente e inclusivo, aseguró Carlos de Miguel, director de desarrollo sostenible y asentamientos humanos de la Cepal.

El organismo informó que, en esta línea, el próximo sábado presentará en la COP-31 el informe “Impactos y oportunidades de la prevención y gestión de los plásticos de un solo uso mediante la economía circular en América Latina y el Caribe”.

Tres días después, el 17 de noviembre, entregará un segundo documento, titulado: «La economía del cambio climático en América Latina y el Caribe, 2026: la adaptación como salvaguarda e impulsora del desarrollo».

De esta manera, precisa el comunicado, la Cepal reafirma su compromiso de ayudar a los países del área para transformar sus esfuerzos climáticos en oportunidades capaces de proteger a las personas, fortalecer las economías y ampliar el desarrollo. (Tomado de Prensa Latina)