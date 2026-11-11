Piden diputados rusos a la ONU levantar bloqueo a Cuba

La Habana, 11 nov.- El Comité de Asuntos Internacionales de la Duma Estatal (Cámara baja del parlamento ruso) presentó en Moscú recientemente un proyecto de solicitud a la Asamblea General de la ONU para exigir el fin del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, informó Cubaminrex.

La propuesta fue incluida en la agenda de la sesión parlamentaria prevista para hoy y enviada a los parlamentos y organizaciones parlamentarias internacionales.

Según el documento, los diputados califican las medidas de la política de sanciones de Washington contra Cuba como un instrumento inadmisible de presión en materia de política exterior.

El texto señala que las sanciones causan un perjuicio considerable a la vida de los ciudadanos cubanos, tienen un carácter devastador para la situación socioeconómica y desestabilizan el clima sociopolítico de la región.

La solicitud sostiene que el bloqueo contradice la Carta de la ONU y los principios de soberanía, no injerencia y solución pacífica de controversias.

Denuncia que las sanciones limitan el acceso de los cubanos a alimentos, medicamentos y servicios sanitarios, y que tras el endurecimiento de las restricciones en agosto de 2026, Cuba quedó prácticamente privada de combustible importado.

El organismo expresó su solidaridad con los llamamientos internacionales para poner fin al bloqueo y confirmó su disposición a seguir desarrollando la cooperación con Cuba y respaldando a su población.

Autoridades cubanas indican que en lo que va de año solo ha llegado a la isla un barco ruso, con un donativo de 100 mil toneladas de crudo. (Tomado de la Agencia Cubana de Noticias)