Debaten en Camagüey sobre el uso ético de la IA en la gobernanza local

Camagüey, 11 nov.- Con el propósito de impulsar la gestión del desarrollo territorial y la transformación digital en la provincia, sesionó recientemente en el Bosque Tecnológico de esta ciudad la II Jornada de Desarrollo Territorial «Inteligencia colectiva para la gobernanza local: ética, equidad e innovación», dedicada en esta ocasión al impacto y uso de la Inteligencia Artificial (IA).

Organizada por la Unión de Informáticos de Cuba (UIC) en Camagüey, en coordinación con las direcciones de los Joven Club de Computación y Electrónica y la Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz (UC), la cita científica reunió a especialistas, docentes y directivos para diseñar soluciones aplicadas a la gestión eficiente de los procesos locales.

El programa académico inició con el panel de debate «Por una Inteligencia Artificial ética, responsable, inclusiva, equitativa y transparente en el ámbito del desarrollo local», espacio que estuvo moderado por la reconocida experta mundial en la materia, la Dr. C. Yailé Caballero Mota. Durante el intercambio, investigadores de la UC abordaron diversas aristas clave para la implementación territorial de estas tecnologías.

En la primera intervención, el Dr. C. Mariano Castillo Amaro, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UC, expuso el enfoque social de la IA, profundizando en sus riesgos asociados y las principales líneas de acción para mitigarlos en el contexto comunitario.

Por su parte, la Dr. C. Jetzabel Mireya Montejo centró su disertación en la temática «Bases jurídicas para un uso ético y responsable de la IA en el Sistema Judicial cubano», donde examinó los estándares internacionales vigentes y detalló propuestas normativas preliminares para su adecuación en Cuba. Complementando el ámbito normativo, el MSc. Salvador Villalobos González, jefe del Departamento de Derecho de la casa de altos estudios, analizó el alcance de la Ley de Datos a partir de ejemplos prácticos aplicables a la vida cotidiana.

El presidente de la UIC en la provincia, el MSc. Reynaldo Alonso Reyes, destacó que el encuentro busca consolidar una alianza científico-práctica que impulse la toma de decisiones desde la transformación digital y socialice experiencias de innovación ciudadana.

Este debate se inserta en un ecosistema de innovación. La Universidad de Camagüey lidera proyectos clave como el Instituto Conjunto de Investigación en Inteligencia Artificial (junto a la Universidad de Estudios Internacionales de Hebei, China) y la creación de un nodo territorial articulado con el Proyecto de Desarrollo Local Co-Lab.

Estas iniciativas abarcan desde soluciones de alfabetización digital e inclusión de adultos mayores y niños, hasta la automatización de procesos para gobiernos locales y la soberanía tecnológica del territorio. (Con información y fotos de la página institucional del Ministerio de Educación Superior de la República de Cuba en Facebook)